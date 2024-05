AMD offre fino a 30 mila dollari a chi l'aiuta a trovare i bug

AMD ha stretto una partnership con Intigriti, un fornitore di servizi di sicurezza crowdsourced, per lanciare un nuovo programma di bug bounty. Questo programma permette a ricercatori specializzati in sicurezza informatica, hacker etici e altri esperti del pubblico generale di segnalare bug nell'hardware, firmware o software di AMD tramite la piattaforma Intigriti e ottenere una ricompensa monetaria per i loro sforzi.

In precedenza, AMD aveva un'iniziativa privata di bug bounty, in cui solo pochi selezionati erano invitati a partecipare.

Con l'espansione di questo programma al pubblico, i ricercatori provenienti da diversi ambiti potrebbero essere incentivati a trovare problemi nei prodotti AMD. Questo dovrebbe ampliare il bacino di tester e includere esperti di campi che AMD non aveva pensato di includere nei suoi test privati.

Le ricompense offerte da AMD sulla piattaforma Intigriti variano a seconda della gravità del bug e della categoria del prodotto. È anche possibile inviare segnalazioni di bug direttamente al team di sicurezza dei prodotti AMD, ma in questo caso non vi è garanzia di ottenere un compenso, anche se il ricercatore sarà menzionato nel bollettino di sicurezza pubblicato.

Ecco una panoramica delle ricompense offerte da AMD:

Gravità del Bug Minima Media Alta Critica Hardware $2,000 $5,000 $15,000 $30,000 Firmware $1,000 $3,000 $9,000 $15,000 Software $500 $1,500 $5,000 $10,000

I programmi di bug bounty sono cruciali per molte aziende tecnologiche, specialmente quelle con prodotti e servizi ampiamente utilizzati e che potrebbero influenzare milioni di clienti. AMD non è estranea ai bug, come dimostrano alcuni recenti problemi tra cui: i processori AMD Ryzen 7000 che si sciolgono nei loro alloggiamenti (2023), gravi vulnerabilità nei BIOS dai processori Zen originali fino agli ultimi Zen 4, e i limiti di overclocking non intenzionali impostati sulle GPU RX 7900 GRE.

I programmi di bug bounty potrebbero aiutare AMD a scoprire questi problemi potenziali prima che diventino di dominio pubblico. Altre grandi aziende del settore PC hanno programmi simili per garantire che i loro sistemi e prodotti siano sicuri da vulnerabilità sconosciute. Intel, ad esempio, ha il programma Project Circuit Breaker, che invita i membri della comunità a lavorare con il personale Intel per scoprire difetti nei suoi prodotti.

Oltre a beneficiare l'azienda, i cacciatori di bug di successo possono guadagnare molto dal loro lavoro. Secondo un rapporto del 2020, gli hacker potrebbero guadagnare ben oltre $90,000 solo partecipando a questo tipo di programmi.

Nel 2023, Google ha pagato almeno $10 milioni in bug bounty, mentre Polygon Technology ha pagato $2 milioni a un ricercatore per aver scoperto un difetto critico.

Se sei un esperto nel campo, potresti guadagnare bene come cacciatore di bug bounty. Questo non solo aiuterebbe a proteggere gli utenti finali scoprendo vulnerabilità, ma potresti essere pagato generosamente per farlo. Il bello è che non devi farlo come lavoro a tempo pieno; puoi farlo al tuo ritmo, come attività secondaria o persino come hobby. Non male eh?