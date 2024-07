Bug dei processori Intel Raptor Lake: colpiti anche i laptop

Un caso insolito sta emergendo nel mondo dell'informatica: il publisher di videogiochi Alderson Games ha recentemente affermato che Intel starebbe vendendo processori di 13a e 14a generazione difettosi, con un tasso di guasto del 100%.

Inizialmente sembrava un problema limitato ai PC desktop, ma ora la stessa anomalia è stata riscontrata anche nei laptop, seppur con minore frequenza.

Alderson Games ha aggiornato il suo post originale su Reddit, confermando di aver replicato lo stesso problema su dispositivi portatili. Questo suggerisce che la questione potrebbe essere più diffusa di quanto inizialmente previsto.

L'esperto Ian Cutress ha commentato la situazione su X (ex Twitter), ipotizzando che il deterioramento dei chip potrebbe essere un sintomo di un problema più ampio, piuttosto che la causa principale.

Impatto e prospettive future

Questa situazione rappresenta una sfida significativa per Intel, che dovrà agire rapidamente per:

Identificare la causa radice del problema

Sviluppare e distribuire una soluzione efficace

Rassicurare clienti e partner sulla qualità dei propri prodotti

Resta da vedere come l'azienda affronterà questa crisi e quali saranno le ripercussioni a lungo termine sul mercato dei processori. Gli utenti e gli esperti del settore seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa vicenda nei prossimi giorni.

Nel corso degli anni, Intel ha dovuto affrontare diverse sfide e controversie. Un caso famoso risale al 1994, quando venne scoperto un errore di calcolo nel processore Pentium, noto come "Pentium FDIV bug". Questo episodio dimostra come anche i giganti dell'industria possano incappare in problemi imprevisti.