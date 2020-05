CAPA13R fa tremare Raspberry Pi: APU AMD con grafica Radeon Vega

Un single-board PC con processore Ryzen Embedded? Non è fantascienza ma realtà grazie ad Axiomtek. L’azienda taiwanese ha introdotto questo mese il CAPA13R, con un form factor ultracompatto (146mm x 104mm), pronto a competere con Raspberry Pi ma potendo farsi forte di avere a disposizione una APU quad-core AMD.

Il CAPA13R sarà infatti disponibile con grafica AMD Radeon Vega 11, nel caso si scelga il modello con a bordo il Ryzen V1807B, oppure con una più modesta grafica Radeon Vega 8 se si sceglie il modello con Ryzen 1605B. Questo PC single-board offre la possibilità di installare Windows 10 e le APU Ryzen sono ideali per applicazioni graficamente più intense come il rendering 3D e registrazione video. Supportando Direct X 12 e OpenGL 4.5, la board si presta anche a del casuale gaming leggero e probabilmente riuscirà a far girare alcuni titoli eSport.

Quali sono le altre caratteristiche che affiancheranno la APU AMD? Il CAPA13R mette a disposizione degli utenti uno slot SODIMM (single-channel) per installare fino a 16GB di RAM DDR4 e due slot M.2: una M.2 Key E, per installare un modulo wireless, e una M.2 Key B, per collegare dispositivi di archiviazione SATA/NVMe.

Parlando di connettività, questo piccolo PC offre agli utenti due porte Ethernet, due USB 2.0 e due porte USB 3.1 Gen 2. Non manca di opzioni neanche quando si parla di output video con ben due porte HDMI, una DisplayPort e una interfaccia LVDS per collegare un display LCD acquistabile separatamente.

Nonostante il form-factor che accomuna i due prodotti, il CAPA13R è progettato per usi ben diversi da quelli del Raspberry Pi che resta un prodotto per appassionati e utenti domestici.

Ulteriori dettagli su questa soluzione Axiomtek sono disponibili sul sito ufficiale, dove il CAPA13R viene menzionato come disponibile anche se non ne viene specificato il prezzo.