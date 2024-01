Questo case per PC da gaming non è mai costato così POCO! Solo 26,99€

Cogli l'opportunità di acquistare il case per PC MarsGaming MC-S1 sfruttando uno sconto del 24% sul prezzo originale! Attualmente in promozione su Amazon a soli 26,99€ invece di 35,50€, questo case per PC da gaming compatto Micro-ATX offre un connubio di design moderno e funzionalità avanzate.

MARSGAMING MC-S1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MarsGaming MC-S1 è progettato per gli appassionati di gaming che cercano un case che unisca estetica e praticità. Con il suo design compatto Micro-ATX, si adatta perfettamente agli spazi ristretti, offrendo al contempo un'illuminazione ARGB regolabile in 12 modalità, una vistosa finestra laterale e una ventola FRGB posteriore integrata. Questo consente di personalizzare il proprio setup gaming con luci vibranti, facilmente controllabili attraverso il pulsante frontale.

Per coloro che cercano elevate prestazioni termiche senza sacrificare lo stile, il modello MC-S1 offre un equilibrio perfetto. Il case supporta schede madri Micro-ATX e mini-ITX, consente l'installazione di due SSD da 2,5" e un HDD da 3,5", e offre spazio sufficiente per dissipatori di varie dimensioni per CPU e GPU.

Grazie all'offerta speciale su Amazon, potete portare a casa il MarsGaming MC-S1 con uno sconto significativo del 24%, acquistandolo a soli 26,99€. Un'occasione da non perdere per migliorare il vostro setup da gaming con un case dalle prestazioni affidabili e dal design accattivante.

