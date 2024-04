Cassa Bluetooth Portatile e Impermeabile Notabrick in SCONTO a 26€!

Se stai cercando un altoparlante Bluetooth impermeabile, non perdere l'offerta odierna sull'Altoparlante Notabrick. Perfetto per gli amanti della musica in movimento, questo altoparlante offre qualità del suono anche in condizioni estreme grazie al suo design resistente all'acqua (IPX67) e compatto. Con tecnologie all'avanguardia come il Bluetooth 5.0, assicura un'accoppiamento veloce e stabile con i tuoi dispositivi.

Cassa Bluetooth Portatile e Impermeabile NOTABRICK, chi dovrebbe acquistarla?

L'Altoparlante Bluetooth Portatile e Impermeabile Notabrick è consigliato a chi desidera viaggiare leggero senza compromettere la qualità del suono. Con una potenza di 15W, offre un audio chiaro e potente con alti nitidi e bassi profondi, perfetto per le avventure all'aperto come la spiaggia o il campeggio. La funzionalità Dual Pairs consente di collegare due casse Notabrick per un'esperienza sonora ancora più coinvolgente.

Questo altoparlante è ideale non solo per le escursioni e le feste all'aperto, ma anche per arricchire l'atmosfera dell'ufficio o della casa con della buona musica. Grazie al Bluetooth 5.0, garantisce una connessione stabile con una vasta gamma di dispositivi, mentre il microfono integrato consente chiamate in vivavoce. Con ingresso AUX, slot per TF/Micro SD, e USB di tipo C per una ricarica rapida, è estremamente versatile e facile da trasportare grazie al cordino incluso.

Con un prezzo di soli 25,99€, questo altoparlante Notabrick è un'ottima scelta per chi cerca qualità audio, portabilità e resistenza agli elementi. Approfitta di questa offerta per godere della tua musica preferita ovunque ti portino le tue avventure!

