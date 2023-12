Cavi HDMI falsi, sequestro fa 2,6 milioni di dollari

Nel paesaggio tecnologico di Taiwan, una recente retata della polizia ha portato alla luce un gran numero di cavi HDMI contraffatti. I resoconti dell'emittente pubblica PTS e del Liberty Times raccontano di un giro di vite che ha portato alla scoperta di ben 3.037 cavi HDMI contraffatti, per un valore complessivo di oltre 80 milioni di TWD (2,3 milioni di euro).

Mentre i rapporti della PTS condannano i venditori online come "operatori senza scrupoli", le forze dell'ordine assumono una posizione più sfumata. Un capitano di polizia suggerisce che c'è un malinteso diffuso sia tra il pubblico che tra i venditori online riguardo all'HDMI. Molti lo considerano semplicemente un connettore o un cavo, senza rendersi conto che si tratta di un marchio registrato. Il funzionario sottolinea che i prodotti che utilizzano la tecnologia o il marchio HDMI devono provenire da aziende che pagano i necessari diritti di licenza.

In risposta all'aggravarsi del problema, l'Associazione HDMI ha fatto una mossa significativa al Computex di quest'estate. Ha introdotto un'etichetta di certificazione anticontraffazione di seconda generazione, caratterizzata da elementi come motivi, ologrammi e codici QR. L'obiettivo è quello di educare i consumatori a cercare queste etichette ufficiali come indicatori di autenticità.

Le statistiche citate nei rapporti di Taiwan indicano che tra il 2022 e l'agosto 2023 sono stati venduti sull'isola prodotti HDMI contraffatti per un valore di quasi 4 miliardi di TWD (116 milioni di euro).

L'Associazione HDMI si sta attrezzando per intraprendere azioni legali contro i contraffattori, sottolineando la necessità di proteggere i consumatori da cavi di qualità inferiore. I rapporti evidenziano i potenziali pericoli derivanti dall'utilizzo di cavi di scarsa qualità e non conformi agli standard HDMI. Questi cavi possono compromettere la qualità del segnale, causare prestazioni incoerenti e aumentare il rischio di incendi.

Nonostante il giro di vite, un controllo veloce online rivela una preoccupante abbondanza di cavi HDMI sospetti ancora disponibili per l'acquisto. La battaglia contro i contraffattori continua, con le autorità che si sforzano non solo di salvaguardare i marchi, ma anche di garantire la sicurezza e la soddisfazione dei consumatori in un mondo tecnologico in continua evoluzione.