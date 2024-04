C'è una beta di Windows 7 che non avete mai visto, ecco com'è fatta

C’è una nuova piccola delizia per gli appassionati di tecnologia: una versione beta inedita di Windows 7 è stata resa disponibile online, riportando alla mente il periodo di sviluppo del sistema operativo di Microsoft. Questa versione beta, la build 6758 di Windows 7, è stata compilata nel luglio 2008 e offre una visione del processo di sviluppo precedente al rilascio ufficiale nel 2009.

Windows 7 non ha più supporto ufficiale da molti anni ormai, ma resta uno dei sistemi operativi con il maggiore impatto. Molti lo ricordano con affetto perché era installato sul primo PC, mentre per tanti altri segnò una svolta per qualità, prestazioni e funzioni integrate. In un certo senso, l’uscita è la diffusione Windows 7 è un momento spartiacque nella storia recente della tecnologia. Forse non quanto l’iPhone nel 2007, ma sicuramente è qualcosa di molto importante.

La build beta trapelata offre agli appassionati la possibilità di esplorare le modifiche e le funzionalità che si stavano sviluppando all'epoca. Una rara occasione per dare uno sguardo alle modifiche dell'interfaccia utente, il nuovo design per il menu Start, i miglioramenti nel Pannello di Controllo, e le nuove funzionalità nel Desktop Window Manager, il tutto avvolto dal fascino retrò di Windows 7.

Grazie a portali come BetaWiki e Internet Archive, gli appassionati possono scaricare e sperimentare questa beta di Windows 7 installandola su macchine virtuali. Un’operazione è che sia emozionante sia istruttiva. Un'opportunità unica per immergersi nel passato e comprendere l'evoluzione che ha portato a uno dei sistemi operativi più iconici della storia informatica moderna.