C'è una funzione di macOS promessa 4 anni fa che non è ancora arrivata

Apple sembra aver abbandonato i piani per consentire agli utenti di disattivare i controlli di notarizzazione online delle app su macOS, nonostante le promesse fatte nel 2020 in seguito a un'interruzione dei server che aveva causato problemi nell'apertura delle applicazioni.

L'incidente del 2020 aveva evidenziato una vulnerabilità nel sistema di verifica delle app su Mac. Quando i server di Apple andarono in tilt, molti utenti riscontrarono lunghi tempi di avvio delle applicazioni, poiché macOS continuava a tentare di contattare i server per i controlli di sicurezza invece di ignorarli.

In risposta, Apple annunciò una serie di modifiche per migliorare la situazione, tra cui l'opzione per gli utenti di disattivare completamente i controlli di notarizzazione online. Queste modifiche avrebbero dovuto essere implementate a partire dal 2021.

Le promesse non mantenute

Apple ha effettivamente implementato alcune delle modifiche promesse, come l'interruzione della raccolta degli indirizzi IP e la creazione di un nuovo protocollo crittografato per i controlli dei certificati Developer ID. Tuttavia, non c'è ancora traccia dell'opzione per disattivare completamente i controlli di notarizzazione online.

Il developer Jeff Johnson ha evidenziato questa situazione sul suo blog, sottolineando come Apple sembri aver abbandonato i piani per consentire agli utenti di avviare le app senza alcun tipo di controllo di sicurezza online preliminare.

Apple ha rimosso ogni riferimento a questa funzionalità dal suo documento di supporto.

È probabile che Apple abbia apportato altre modifiche sottostanti a macOS per garantire che eventuali interruzioni dei server non impediscano il corretto avvio delle applicazioni in futuro. Tuttavia, molti utenti apprezzerebbero ancora la possibilità promessa di disattivare completamente la notarizzazione online.