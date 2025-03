Cerchi il top per il gaming e il multitasking? Questo monitor OLED ultra-wide ti lascerà senza fiato!

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon è finalmente iniziata, e tra le promozioni più interessanti dedicate ai gamer spicca quella per il monitor MSI MAG 341CQP QD-OLED, ora disponibile su Amazon a soli 849,99€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 999,99€. Se stavate aspettando il momento giusto per potenziare la vostra postazione da gioco con un display di altissima qualità, questa è l'occasione perfetta.

MSI MAG 341CQP QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming curvo MSI MAG 341CQP QD-OLED da 34 pollici offre un'esperienza visiva senza precedenti grazie alla tecnologia Quantum Dot OLED, che unisce la conversione cromatica a 10 bit con pixel autoilluminanti per neri profondi e colori vividi. La risoluzione UWQHD (3440x1440 pixel) e la curvatura 1800R rendono ogni contenuto incredibilmente immersivo, ideale sia per il gaming competitivo che per la fruizione multimediale.

Le prestazioni elevate sono garantite da un refresh rate di 175 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0.03 ms (GtG), certificati dal prestigioso rating VESA ClearMR 9000, per una nitidezza impeccabile anche nelle scene d'azione più intense. A tutto ciò si aggiunge il supporto DisplayHDR True Black 400, che valorizza il contrasto con una luminosità fino a 1000 nit e un contrasto nativo di 1.500.000:1.

Il monitor copre il 99,3% dello spazio colore DCI-P3 con una fedeltà cromatica ΔE≤2, caratteristiche ideali anche per i content creator. Non manca la funzione KVM 1.0, utile per gestire due dispositivi da un'unica postazione, con modalità PiP/PbP e supporto a Smart Crosshair e Console Mode tramite il software Gaming Intelligence.

Sul fronte della connettività, il monitor è dotato di DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 15W, oltre a una porta USB hub per massimizzare la produttività. Il supporto regolabile in tre direzioni assicura la massima ergonomia.

A soli 849,99€, MSI MAG 341CQP QD-OLED rappresenta una delle migliori offerte del momento per chi cerca un monitor all'avanguardia per il gaming e la produttività. Non lasciatevi sfuggire questa occasione esclusiva della Festa delle Offerte di Primavera.

