mi preme far presente che nei computer windows il software logi smette di funzionare periodicamente, a cadenza irregolare molte, molte volte all'anno da anni. Ed è l'unica cosa che penalizza le ottime periferiche logitech.
Io uso i mouse della serie mx da 10 anni e da almeno 5 anni riscontro sempre gli stessi problemi con il software che smette di riconoscere il mouse e le relative impostazioni.
A volte si risolve con un riavvio, altre ho dovuto disinstallare e reinstallare logi options!
