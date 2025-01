Al CES 2025 Asus svela la prima eGPU Thunderbolt 5 al mondo

La nuova docking station Asus XG Mobile 2025 è stata annunciata come il primo dispositivo portatile Thunderbolt 5 al mondo. Presentata al CES di Las Vegas, promette di aggiungere potenza grafica, connettività e alimentazione ai laptop e dispositivi portatili compatibili attraverso un singolo cavo.

Questa docking station compatta e leggera (meno di 1 kg) integra una GPU Nvidia GeForce RTX 5090 mobile, fino a 140W di potenza, porte per due monitor esterni, hub USB, lettore di schede SD ed Ethernet a 5 Gbps. Sfruttando la nuova tecnologia Thunderbolt 5 con una larghezza di banda bidirezionale di 80 Gbps, l'XG Mobile 2025 rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai precedenti dock esterni.

La caratteristica più innovativa è l'utilizzo dello standard Thunderbolt 5, che permette di concentrare tutte queste funzionalità in un unico cavo. Ciò la rende potenzialmente compatibile con una vasta gamma di dispositivi, a differenza del modello precedente che richiedeva una porta proprietaria Asus.

Anthony Spence, portavoce di Asus, ha dichiarato: "il collegamento Thunderbolt 5 offre fino a 64 Gbps di larghezza di banda per la grafica Nvidia, superando USB4 e pareggiando Oculink". Questo si traduce in prestazioni grafiche potenzialmente superiori rispetto ad altre soluzioni portatili.

L'XG Mobile 2025 vanta un design compatto con un kickstand integrato e un supporto verticale incluso. Nonostante le dimensioni ridotte, integra un alimentatore da 350W eliminando la necessità di un brick esterno. Le porte includono HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e due USB-A da 10 Gbps. Esteticamente, il dispositivo presenta un logo ROG illuminato e personalizzabile tramite il software Aura Sync di Asus. La parte superiore ospita un lettore di schede SD facilmente accessibile.

Asus ha annunciato che l'XG Mobile 2025 sarà disponibile nel primo trimestre dell'anno. Il modello top di gamma con RTX 5090 avrà un prezzo di 2.199,99 dollari, mentre una versione più economica con RTX 5070 Ti sarà proposta a 1.199,99 dollari.

Sebbene compatibile con dispositivi Thunderbolt 4 e USB4, per sfruttare appieno le potenzialità dell'XG Mobile 2025 sarà necessario un computer dotato di Thunderbolt 5, una tecnologia ancora poco diffusa ma che potrebbe trovare rapida adozione nei laptop ultrasottili del 2025.

Questa soluzione, pur non essendo la più economica o potente in assoluto, si distingue per la sua portabilità e versatilità, offrendo un notevole boost di prestazioni a dispositivi altrimenti limitati graficamente, il tutto in un formato estremamente compatto.