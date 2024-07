Chat GPT-5 farà sembrare stupido anche GPT-4, parola di Sam Altman

C'è grande attesa per il lancio di GPT-5, il nuovo modello IA di OpenAI che succederà al già popolarissimo GPT-4. Molti utenti si aspettavano che il nuovo modello di intelligenza artificiale venisse presentato durante l'evento di aggiornamento primaverile di OpenAI. Di recente, l'azienda ha proposto in versione gratuita una versione evoluta del chatbot che ha preso il nome di GPT-4o. Tuttavia, il chatbot commette ancora alcuni errori banali che dovrebbero scomparire definitivamente con l'arrivo di GPT-5, almeno secondo il CEO dell'azienda, Sam Altman.

Oltre ad assicurare dei grandi passi in avanti rispetto al modello precedente, Altman afferma che dovremo attendere ancora un po' prima di poter utilizzare GPT-5. In un'intervista all'Aspen Ideas Festival, il CEO di OpenAI ha dato un piccolo update sullo sviluppo di "GPT-5", dichiarando che il modello sta muovendo i primi passi e che c'è ancora molto lavoro da fare.

"Non sappiamo ancora. Siamo ottimisti, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare su di esso". Sebbene i dettagli sulla data di lancio di GPT-5 siano ancora scarsi, Altman ha anticipato che sarà un "salto significativo in avanti" rispetto al suo predecessore, forse proprio in confronto a GPT-4, che lo stesso Altman aveva precedentemente definito "piuttosto deludente" e "imbarazzante al meglio".

Secondo Altman, GPT-5 risolverà molte delle problematiche di GPT-4, tra cui la capacità di ragionamento limitata e gli errori "stupidi" che anche un bambino di sei anni non commetterebbe. Le dichiarazioni del CEO suggeriscono che il modello potrebbe essere nelle prime fasi di sviluppo, a causa di complessi problemi algoritmici e di dati, nonché delle dimensioni di GPT-5.

Altman ha paragonato lo sviluppo dei modelli linguistici di OpenAI al primo iPhone:

"Il primo iPhone era ancora piuttosto difettoso, ma era abbastanza buono da essere utile alle persone."

123RF / rokastenys

Quali saranno le novità di GPT-5

Le speranze di Altman su GPT-5 sono state corroborate da un altro alto dirigente dell'azienda, che ha dichiarato che l'attuale ChatGPT sembrerà "ridicolmente arretrato" nei prossimi 12 mesi. Secondo quanto riferito da Altman:

"GPT-4 è il modello più stupido che dovrete mai usare, e di molto. È importante fare aggiornamenti frequenti e noi crediamo nel dispiegamento iterativo".

Se dovessimo dare per buone queste affermazioni, potremmo essere alle porte di una delle più grandi innovazioni tecnologiche nel campo dell'IA. Altman afferma che la rivoluzione dell'IA non richiederà nuovi dispositivi, suggerendo che la tecnologia sarà basata sul cloud. Paradossalmente, molte delle funzioni IA di nuova generazione che accompagneranno Windows 11 tramite il rilascio dell'aggiornamento 24H2 richiederanno un PC Copilot+.

Altman, dalla sua, è convinto che molti utenti sarebbero disposti ad aggiornare i propri dispositivi se questi portassero dei benefici "rivoluzionari". Nel frattempo il mercato globale dei PC è in crescita, con proiezioni di un aumento dell'8% entro il 2025. Gli analisti del mercato attribuiscono questo cambiamento alla fine imminente di Windows 10 e all'emergere dei PC con intelligenza artificiale.

Tutto fa pensare che l'arrivo di Chat-GPT 5 potrebbe fare da catalizzatore e spingere a una nuova rivoluzione tecnologica verso una maggiore integrazione dell'IA in ambito lavorativo e domestico.