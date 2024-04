ChatGPT ora ricorda le vostre preferenze: arriva la funzione Memory

OpenAI ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per ChatGPT, denominata Memory, che arricchisce l'esperienza degli utenti consentendo al chatbot di memorizzare domande, prompt e altre informazioni personalizzate che gli sono state fornite. Inizialmente disponibile solo per utenti selezionati, questa caratteristica è ora estesa agli abbonati di ChatGPT Plus, attualmente ad eccezione di coloro che si trovano in Europa o Corea.

Il funzionamento di Memory si sviluppa su due livelli, entrambi volti a rendere le risposte del chatbot più personalizzate. In primo luogo, permette agli utenti di chiedere esplicitamente a ChatGPT di ricordare determinate informazioni. In secondo luogo, apprende dalle conversazioni passate. Questo approccio porta ChatGPT più vicino al ruolo di un assistente IA ottimizzato, capace di immagazzinare le preferenze degli utenti senza il bisogno di un costante promemoria.

Questa funzione consentirà a ChatGPT di offrire soluzioni personalizzate basate sulle precedenti interazioni.

OpenAI ha comunicato che ChatGPT notificherà gli utenti in merito agli aggiornamenti: sarà possibile gestire ciò che il chatbot ricorda esaminando le informazioni raccolte dalle conversazioni e indicando a ChatGPT di "dimenticare" i dettagli non desiderati.

Sebbene ChatGPT fosse già in grado di trattenere informazioni durante le sessioni di conversazione attive, tali dettagli venivano persi nel passaggio da un dialogo all'altro o dopo un certo periodo di inattività. La nuova funzione Memory supera questa limitazione, rendendo il chatbot significativamente più adatto a fungere da vero e proprio assistente virtuale.

OpenAI non ha fornito spiegazioni sul perché la funzionalità Memory non sia disponibile in Europa o in Corea, anche se potrebbe essere correlato alle regolamentazioni per la privacy locali. L'organizzazione ha inoltre precisato che Memory verrà estesa agli abbonati di ChatGPT Enterprise e Teams, così come alle versioni personalizzate di GPT disponibili sul GPT Store, seppur senza specificare una data precisa.