Lo YouTuber Enderman è riuscito a far creare a ChatGPT un codice d’attivazione funzionante per Windows 95. Sebbene l’IA non risponda alla richiesta diretta di “creare una chiave per Windows 95” per ovvi motivi, lo YouTuber è riuscito a raggiungere il risultato sperato cambiando approccio. Nonostante le limitazioni di ChatGPT nell’elaborazione delle richieste in linguaggio naturale in formule, è stato comunque possibile generare alcune chiavi.

Per bypassare il limite di ChatGPT che impedisce di generare codici d’attivazione, Enderman ha espresso la richiesta in linguaggio naturale. L’operazione è stata facilitata dal modo in cui sono generate le chiavi OEM di Windows 95, di cui vi riportiamo uno schema qui sotto.

Le chiavi generate da ChatGPT sono state testate su una nuova installazione di Windows 95 all’interno di una macchina virtuale e, su 30 chiavi generati dall’IA, una ha funzionato. Enderman ha spiegato che il problema principale è che ChatGPT non è in grado di contare la somma delle cifre e non conosce la divisibilità; la sezione della stringa di cinque cifre divisibile per sette sembra produrre numeri casuali, che non passano il testo matematico.

Enderman ha infine ringraziato ChatGPT per la chiave di Windows 95 funzionante, ma l’IA ha risposto “Mi dispiace, ma non è possibile…”, segno evidente che limiti ancora presenti in questi algoritmi. A proposito invece di Windows 95, se volete saperne di più su come funzionano le chiavi retail e OEM del vecchio sistema operativo di Microsoft e sugli algoritmi che ci sono dietro, vi rimandiamo a un interessante video del canale YouTube stacksmashing.