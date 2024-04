Questo mouse ha un tasto dedicato per ChatGPT, ma serve davvero?

Logitech ha annunciato il nuovo mouse M750, caratterizzato dalla presenza di un pulsante dedicato a ChatGPT, che rende il prodotto il primo mouse "Signature AI Edition". Il tasto dedicato aprirà uno strumento chiamato Logi AI Prompt Builder, integrato all'interno dell'app Logi Options+ e basato su ChatGPT.

Delphine Donné, dirigente della divisione Personal Workspace in Logitech, ha sottolineato l'innovazione rappresentata dal nuovo Logi AI Prompt Builder come un passaggio verso la familiarità con l'AI, offrendo accesso semplificato alle possibilità illimitate dell'intelligenza artificiale.

Logi AI Prompt Builder assiste gli utenti nella scrittura, ad esempio riformulando e sintetizzando i testi. È capace di comporre risposte a messaggi o creare email, offrendo opzioni per produrre testi più brevi o lunghi e adattare il tono, da informale a professionale.

L'introduzione di un pulsante dedicato all'accesso rapido all'intelligenza artificiale sottolinea lo sviluppo che sta avendo la tecnologia, sempre più integrata e che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo quotidianamente con i nostri dispositivi. Tuttavia, viene anche da chiedersi se serve davvero un pulsante dedicato all'IA su un mouse: se da un lato Logi AI Prompt Builder sembra fare quello che si può già fare dal sito di ChatGPT, dall'altro è innegabile che avere l'IA di OpenAI a portata di clic può essere una comodità non da poco per molti utenti, che avrebbero in questo modo accesso immediato ad alcune delle funzioni più usate dell'intelligenza artificiale.