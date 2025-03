Chip cinese a 100 GHz alimentato a luce batte ogni record

Un team internazionale di scienziati ha sviluppato un processore completamente ottico che potrebbe ridefinire il futuro delle comunicazioni mobili e dell'elaborazione dati. Utilizzando la luce anziché l'elettricità, questo chip pionieristico ha raggiunto frequenze di clock di 100 GHz, superando di gran lunga i limiti dei processori convenzionali che si fermano a 2-6 GHz. Questa tecnologia potrebbe consentire il passaggio dalle reti 5G a quelle 6G senza la necessità di aggiornare l'hardware dei dispositivi, aprendo scenari finora inimmaginabili per le telecomunicazioni e l'intelligenza artificiale.

L'utilizzo della luce come mezzo di trasmissione delle informazioni rappresenta un cambio di paradigma fondamentale. Chang Lin, assistente professore presso l'Istituto di Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione dell'Università di Pechino, spiega che i chip tradizionali utilizzano oscillatori elettronici per generare segnali di clock, con limitazioni significative in termini di consumo energetico e dissipazione di calore.

I fotoni, viaggiando alla velocità della luce, consentono un'elaborazione delle informazioni notevolmente più rapida. Il team di ricerca ha progettato sul chip una struttura ad anello simile a una pista da corsa, dove la luce compie giri completi utilizzando il tempo di ciascun giro come standard di riferimento. Poiché ogni "giro" richiede solo pochi miliardesimi di secondo, l'orologio può operare a velocità ultra-elevate.

Versatilità e applicazioni pratiche

A differenza dei chip convenzionali che operano a una singola frequenza di clock, questa nuova tecnologia introduce un "microcomb on-chip" in grado di sintetizzare sia segnali a frequenza singola che a banda larga. Quest'ultima caratteristica fornisce orologi di riferimento per diversi componenti elettronici nel sistema, offrendo una flessibilità senza precedenti.

I ricercatori affermano che su un wafer di 20 cm possono produrre migliaia di questi chip, rendendo possibile lo sviluppo immediato di soluzioni accessibili al grande pubblico. Anche le stazioni base trarrebbero enormi vantaggi dall'implementazione di questi processori, con una significativa riduzione dei costi delle apparecchiature e dei consumi energetici. L'efficienza energetica rappresenta infatti uno degli aspetti più promettenti di questa innovazione.

Le implicazioni di questa tecnologia vanno ben oltre le telecomunicazioni. Le elevate velocità di clock consentirebbero calcoli più rapidi, fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in modo energeticamente più sostenibile. I sistemi AI potrebbero elaborare quantità di dati sempre maggiori consumando meno energia, un aspetto cruciale considerando l'impronta ecologica crescente del settore tecnologico.

Nel campo della guida autonoma, l'applicazione di questi processori ottici potrebbe aumentare significativamente la precisione e la velocità di risposta dei veicoli, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, i tempi di reazione più rapidi potrebbero fare la differenza in situazioni critiche.

La ricerca, pubblicata su Nature Electronics, segna un passo decisivo verso una nuova era dell'informatica. La sinergia tra fotonica ed elettronica potrebbe rappresentare la chiave per superare l'imminente stallo della legge di Moore, offrendo un percorso alternativo per continuare a migliorare le prestazioni dei processori quando le tecniche di miniaturizzazione tradizionali raggiungeranno i loro limiti fisici.

Mentre i giganti tecnologici investono miliardi nella ricerca di processori sempre più potenti, questa soluzione basata sulla luce potrebbe rivoluzionare silenziosamente l'intero settore, offrendo prestazioni superiori con un consumo energetico drasticamente ridotto e una maggiore flessibilità applicativa.