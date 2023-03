AMD ha annunciato ufficialmente il rilascio del nuovo chipset A620, che offre agli utenti la possibilità di sfruttare la potenza dei processori Ryzen 7000 e della nuova piattaforma AM5 a un prezzo accessibile: le schede madri con il nuovo chipset sono infatti disponibili a partire da 85 dollari. Non ci sono ancora informazioni per il mercato italiano, ma la speranza è ovviamente che le motherboard entry level debuttino a meno di 100 Euro.

Come anticipato dalle indiscrezioni, il chipset AMD A620 supporta la tecnlogia AMD EXPO per l’overclock delle memorie DDR5 con un solo clic, mentre è assente il PCIe 5.0. Si potranno sfruttare fino a 32 linee PCIe 4.0, che permettono comunque di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, anche considerando il fatto che gli SSD PCIe 4.0 sono ancora perfettamente adeguati ai tempi (quelli PCIe 5.0 stanno arrivando sul mercato solo ora) e che le GPU di ultima generazione sfruttano ancora questa tecnologia. Sacrificare alcune caratteristiche tecniche ha consentito di contenere i costi, rendendo questo chipset una soluzione molto interessante per coloro che cercano prestazioni a un prezzo accessibile.

In sintesi, l’annuncio del nuovo chipset A620 di AMD rappresenta una notizia molto importante per gli appassionati di tecnologia e per tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione di alto livello a un prezzo accessibile, magari per un PC domestico o una configurazione gaming/creator entry level a cui non si vogliono far mancare tecnologie moderne, come le memorie DDR5.