Chrome per Android ora legge per voi le pagine web direttamente dall'app

Google sta introducendo una nuova funzionalità chiamata "Ascolta questa pagina" per il browser Chrome su Android, che permette di ascoltare il testo letto ad alta voce delle pagine web. Questa opzione include comandi simili a quelli utilizzati nelle app di riproduzione musicale, offrendo la possibilità di mettere in pausa, cambiare la velocità di lettura, spostarsi avanti rapidamente o saltare indietro di 10 secondi per volta.

L'utente può anche modificare la voce e la lingua di lettura. Tra le lingue supportate dalla funzione, come riportato in una pagina di aiuto di Google, troviamo inglese, francese, tedesco, arabo, hindi e spagnolo, ma non solo. Al momento, l'italiano non è disponibile. Per provare questa funzione, è sufficiente visitare una pagina web con contenuto testuale, toccare il menu a tre puntini e selezionare "Ascolta questa pagina", posizionato subito sotto l'opzione per la traduzione.

In alternativa, è possibile utilizzare Google Assistant per attivare la lettura delle pagine web, con l'opzione di traduzione in altre lingue. Google sta testando questa funzione anche per Chrome su desktop.

Una funzione simile è presente anche su Safari per iPhone, chiamata "Ascolta la pagina", che utilizza la voce di Siri per leggere le pagine web, con controlli simili a quelli offerti da Google.