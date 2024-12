Chrome potrebbe presto venire rivoluzionato da Gemini

Google sta lavorando all'integrazione di Gemini Live in Chrome, almeno secondo quanto emerso dal codice sorgente del browser. Il progetto, denominato "Glic" (Gemini Live in Chrome), porterebbe l'assistente IA di Google direttamente nel browser più utilizzato al mondo.

Le informazioni sono state condivise su X dall'utente Leopeva64, che ha individuato riferimenti a Glic nel Chromium Gerrit, il repository del codice di Chrome. Secondo quanto riportato, Glic avrà una propria pagina di impostazioni e richiederà l'accesso a microfono e posizione, suggerendo funzionalità di assistente vocale interattivo.

L'integrazione di Gemini Live in Chrome potrebbe rappresentare un importante passo in avanti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei browser web. Gli utenti potrebbero avere accesso istantaneo a un potente assistente IA senza dover cambiare scheda o applicazione.

Alcune delle possibili funzionalità includono:

Spiegazioni e ricerche contestuali sulle pagine web visitate

Riassunti di lunghi articoli o documenti

Assistenza nella scrittura di email o testi

Semplificazione di ricette o istruzioni complesse

Supporto per lo shopping online

Microsoft ha già integrato Bing Chat in Edge, ma Chrome ha una base utenti molto più ampia. Apple, d'altra parte, ha mantenuto un approccio più cauto, limitando le funzionalità IA principalmente al suo ecosistema.

L'integrazione di Gemini Live in Chrome potrebbe rendere l'assistenza IA un'esperienza universale.

La scala di diffusione di Chrome rende questo progetto potenzialmente rivoluzionario. Tuttavia, Google dovrà gestire con attenzione l'implementazione per evitare reazioni negative da parte degli utenti, come accaduto in passato con modifiche a YouTube o Gmail.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se Google riuscirà a integrare Gemini Live in Chrome in modo efficace, potrebbe stabilire un nuovo standard per le funzionalità dei browser web. L'assistente IA potrebbe diventare una parte integrante dell'esperienza di navigazione per miliardi di utenti.

Tuttavia, il progetto è ancora in fase di sviluppo e molti dettagli non sono noti. Sarà interessante vedere come Google bilancerà potenza delle funzionalità IA e semplicità d'uso, oltre a gestire eventuali preoccupazioni sulla privacy.

L'integrazione di Gemini Live in Chrome rappresenta un'importante mossa strategica di Google per mantenere la sua posizione dominante nel mercato dei browser e portare l'IA nelle mani di un vasto pubblico. Se avrà successo, potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con il web.