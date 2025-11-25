Il CHUWI AuBox Mini PC è ora disponibile su AliExpress con uno sconto eccezionale! Potete scegliere tra le potenti configurazioni AMD Ryzen 7 8745HS o Intel i9-13900HK, entrambe con 32GB di RAM e 1TB SSD. Il prezzo finale è di soli 274€ per il modello con Ryzen, grazie a un coupon da 50€ applicabile sul prezzo già scontato. Questo mini PC con Windows 11, supporto 4K 60Hz, WiFi 6 e possibilità di espansione M.2 rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni professionali in formato compatto!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €50 durante il checkout

CHUWI AuBox Mini PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CHUWI AuBox rappresenta la soluzione ideale per professionisti e appassionati di tecnologia che cercano prestazioni da workstation in formato compatto. Con processori di fascia alta come AMD Ryzen 7 8745HS o Intel Core i9-13900HK, 32GB di RAM e 1TB SSD, questo mini PC è perfetto per chi lavora con editing video e foto, rendering 3D, sviluppo software o streaming ad alta definizione. La possibilità di espandere lo storage fino a 4TB totali e il supporto per display 4K a 60Hz lo rendono eccellente anche per creator di contenuti e gamer che desiderano una postazione potente ma salvaspazio, senza rinunciare alle performance di sistemi desktop tradizionali.

Particolarmente consigliato per smart working e uffici domestici dove lo spazio è prezioso, questo dispositivo soddisfa le esigenze di multitasking intenso e videoconferenze professionali grazie al WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Con uno sconto e un coupon aggiuntivo di 50€, raggiungendo il prezzo finale di 274€, vi troverete di fronte a un'opportunità eccezionale per ottenere un sistema dalle prestazioni elevate a una frazione del costo originale. L'investimento si rivela vantaggioso per chi necessita di potenza di calcolo professionale senza il budget per configurazioni desktop high-end tradizionali.

Il CHUWI AuBox Mini PC vi offre prestazioni professionali in formato compatto, disponibile con potenti processori AMD Ryzen 7 8745HS o Intel i9-13900HK. Equipaggiato con 32GB di RAM e SSD da 1TB, supporta display 4K a 60Hz e include Windows 11 preinstallato. La connettività è completa con WiFi 6 e Bluetooth 5.1, mentre gli slot M.2 vi permettono di espandere fino a 2TB aggiuntivi.

