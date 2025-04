Un mini PC che offre prestazioni da grande per soli 240€

Se siete alla ricerca di un mini PC che offra prestazioni elevate a un prezzo accessibile, non potete perdere l'opportunità di acquistare il CHUWI UBox. Con un prezzo di soli 240€, questo PC compatto è pronto a stupirvi, grazie alla combinazione di potenza e versatilità che offre. Inoltre, se approfittate degli esclusivi coupon segnalati in questa pagina, potrete ridurre ulteriormente il prezzo, rendendo l'offerta ancora più allettante. Con il mini PC CHUWI UBox, avrete una macchina all’avanguardia, perfetta per ogni tipo di esigenza, sia per la produttività che per l'intrattenimento.

Vedi offerta

CHUWI UBox, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore del CHUWI UBox è il processore AMD Ryzen 5 6600H, un chip potente che integra 6 core, 12 thread e una frequenza turbo che può arrivare fino a 4,5 GHz. Questo processore, costruito su un processo a 6 nm con un TDP di 45 W, assicura prestazioni eccellenti, rendendo il dispositivo perfetto per il multitasking, la creazione di contenuti e anche il gaming. Affiancato dalla scheda grafica AMD Radeon 660M con architettura RDNA 2, l’UBox offre un'esperienza visiva straordinaria, con supporto per il ray tracing e prestazioni grafiche elevate. Il supporto per display tripli 4K vi permetterà di avere una visione mozzafiato, con una fluidità senza pari grazie ai 144 Hz tramite la porta USB-C.

Nonostante le prestazioni elevate, il CHUWI UBox si distingue per il suo design compatto e portatile. Con dimensioni di appena 128 x 130,5 x 57 mm e un peso di soli 650 g, è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di un PC che occupi poco spazio, ma che non scenda a compromessi in termini di potenza. Inoltre, la copertura superiore magnetica permette di effettuare facilmente gli aggiornamenti, consentendo di espandere la RAM fino a 64 GB e lo storage SSD fino a 2 TB, per soddisfare anche le necessità più avanzate. Grazie al supporto VESA incluso, potrete montarlo comodamente dietro il monitor per un ambiente di lavoro ancora più ordinato.

Il CHUWI UBox non solo offre un design salvaspazio e prestazioni eccezionali, ma vanta anche una connettività di alto livello. Grazie al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2 e alla 2.5 Gigabit LAN, avrete una connessione veloce e stabile per qualsiasi tipo di attività. Inoltre, è dotato di oltre 11 porte di connettività, rendendolo estremamente versatile per tutte le vostre esigenze. Con Windows 11 Pro preinstallato, avrete accesso a tutte le funzionalità aziendali, di produttività e di sicurezza che vi permetteranno di lavorare in modo efficiente.

Vedi offerta