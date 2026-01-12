Avatar di Ospite Java Hero #696 0
0
70.000 codici diagnostici da gestire... e pensare che non riescono nemmeno a rispondere al telefono in tempi decenti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bash Blade #996 0
0
interessante però mi chiedo quanto ci metteranno prima che qualche ospedale faccia un casino con i dati dei pazienti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.