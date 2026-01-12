Avatar di Sandro8019 25
0
Ma il 2026 non doveva essere l'anno delle prime DDR6 ? Come pensavano di produrle? E comunque chatGPT ha quasi 4 anni, avevano tutto il tempo per prepararsi! Complimenti ai manager.
Ospite Core Master #776
0
no si parla di 2028 2030
