Disporre di uno strumento da disegno di qualità consente di rendere le attività e la creazione delle vostre opere più efficiente e gradevole. Ma cosa occorre tenere in considerazione quando giunge il momento di scegliere il miglior display da disegno, da usare personalmente o regalare a una persona cara? Occorre in primo luogo tenere in considerazione 3 fattori fondamentali, ossia l’area di disegno attiva, il funzionamento e le dimensioni generali. Prendiamo i display XPPen come esempio, dato che il marchio è noto per la qualità dei propri prodotti.

Un’area di disegno grande è ideale per i professionisti

Un’area di disegno grande consente di realizzare liberamente le proprie creazioni sullo schermo. Ad esempio, XPPen Artist 24 Pro ha un display 2K QHD da 23,8” che consente di ottenere immagini più grandi, nitide e luminose. Inoltre, XPPen Artist 22R Pro, dotato di un grande display 1080p da 21,5 pollici e XPPen Artist 22 (2a gen), con schermo di pari dimensioni e format, sono ottimi per chi cerca un’area di disegno attiva più grande. Se siete artisti o designer professionisti e vi serve molto spazio per disegnare a casa o in studio, questi display da disegno di grande formato sono le scelte ideali.

I pulsanti per le scorciatoie sono la scelta migliore per disegnare in modo più efficiente

L’uso di un display da disegno digitale potrebbe essere complicato da parte di artisti principianti. Non basta usare una matita e un foglio, dato che occorre imparare a utilizzare il sistema e i pulsanti. Se cercate un display da disegno facile da usare e configurare, provate questi due modelli: Artist 15.6 Pro e Artist 13.3 Pro. Sono molto intuitivi grazie agli 8 pulsanti per le scorciatoie e la ghiera rossa. Personalizzate i pulsanti a vostro piacimento, per modificare i vostri disegni e annullare le modifiche che non vi convincono. Inoltre, gli schermi, rispettivamente da 15,6 e 13,3 pollici, sono perfetti per il disegno, dato che offrono dimensioni ideali.

I dispositivi portatili sono fatti apposta per gli artisti in movimento

Alcuni artisti amatoriali o principianti potrebbero preferire un display portatile per praticare la propria arte all’aperto. Se siete fra questi, valutate un display da disegno compatto, come XPPen Artist 12 (2a gen) con schermo da 11,9” interamente laminato, oppure Artist 13 (2a gen) con uno schermo laminato da 13,3”. Entrambi i modelli sono compatti e portatili, facilmente inseribili in uno zaino, per disegnare mentre aspettate in metropolitana, o prendete una boccata d’aria al parco. Potete usarlo in caffetteria o ovunque vi vada di disegnare. Questi formati sono perfetti anche per l’abbinamento a un tablet o un computer portatile.

Se il budget vi preoccupa, niente paura! Con l’arrivo del Black Friday XPPen, avrete l’opportunità di acquistare il display da disegno più adatto a voi a un prezzo conveniente. Scoprite subito la promozione!