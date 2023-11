XPPen lancia il display Artist 22 Plus e la penna X3 Pro Roller Stylus con 16.384 livelli di pressione

XPPen, il marchio di arte digitale conosciuto in tutto il mondo, ha lanciato un nuovo prodotto, la tavoletta grafica da disegno con display Artist 22 Plus.

Come primo arrivato della nuovissima serie Artist Plus, questo prodotto non solo identifica un nuovo standard per amatori e professionisti, ma rappresenta anche il primo display da disegno da 21,5 pollici del settore, dotato del chip X3 Pro e di una sensibilità della penna di 16.384 livelli.

Inoltre, è il primo prodotto consumer di XPPen ad adottare la tecnologia chip X3 Pro all'avanguardia. Al prodotto di lancio si accompagna la X3 Pro Roller Stylus di nuova generazione, che pone il brand come leader per l'evoluzione futura del settore, mostrando anche la sua visione strategica nei campi dell'innovazione tecnologica.

In linea con la filosofia che mette al centro l'utente, l'Artist 22 Plus abbandona le norme di progettazione ID convenzionali, basandosi sul concetto di design estetico utilizzato nella realizzazione della serie precedente, Artist Pro (Gen 2).

Pur aderendo all'estetica, il nuovo prodotto presenta un design ergonomico, offrendo ai creator un maggior confort. Ciò assicura che ogni interazione con il dispositivo sia piacevole e intuitiva.

"In XPPen, siamo profondamente consapevoli delle infinite possibilità della creatività e riconosciamo che la tecnologia svolge un ruolo importante nel realizzare queste visioni. Ecco perché introduciamo l'Artist 22 Plus, sbloccando il potenziale della sensibilità della penna a 16.384 livelli attraverso un display da 21,5 pollici. Uno schermo ampliato non significa solo uno spazio più grande per la creazione, ma permette anche la nascita di opere artistiche più complesse e dettagliate. Senza dubbio, questo prodotto è la scelta ideale per il disegno digitale, l'illustrazione, l'animazione, gli effetti speciali e il design", ha dichiarato Kevin Li, Head of Product di XPPen. "Il nostro approccio alla determinazione dei prezzi mira a garantire che ogni individuo dotato di creatività possa godere dei vantaggi portati dalla tecnologia all'avanguardia."

Caratteristiche principali di XPPen Artist 22 Plus

Il display digitale per disegno XPPen Artist 22 Plus è dotato di una sensibilità alla pressione della penna di 16.384 livelli, una tecnologia all'avanguardia alimentata dal chip X3 Pro di ultima generazione, offrendo un'esperienza di disegno digitale senza precedenti.

Tale tecnologia rivoluzionaria assicura che ogni tratto venga reso delicatamente, in maniera fluida e precisa, catturando un realismo e un livello di dettaglio straordinari. Il display full da 21,5 pollici vanta uno spazio colore nativo sRGB al 130%, una profondità di colore a 8 bit e una tavolozza di 16,7 milioni di colori, consentendo agli utenti di passare tra tre spazi colore: sRGB, Adobe RGB e DCI-P3.

Questa peculiarità assicura accuratezza del colore e una rappresentazione fedele della realtà. Per migliorare il comfort, il supporto X-Inspo è stato progettato per alleviare il carico sul polso durante le sessioni creative prolungate.

Inoltre, i metodi di connessione USB Type-C e HDMI supportano non solo la connessione diretta con un singolo cavo, liberando lo spazio di lavoro da cavi ingombranti, ma offrono anche versatilità per altre preferenze di connessione. Mantenendo l'alta compatibilità costante di XPPen, l'Artist 22 Plus supporta Windows 7 (o versioni successive), macOS 10.10 (o versioni successive), Android (USB3.1, DP1.2), Chrome OS 88 (o versioni successive) e Linux.

L'Artist 22 Plus è compatibile con il montaggio VESA, consentendo angoli di lavoro e visualizzazione più flessibili. Il dispositivo, inoltre, integra un jack per cuffie da 3,5 mm, consentendo ai creator di immergersi durante il lavoro, per un'esperienza creativa audiovisiva coinvolgente.

Possibilità creative senza limiti: la nuova generazione X3 Pro Roller Stylus

XPPen presenta anche il pennino X3 Pro Roller Stylus, offrendolo come opzione di acquisto aggiuntiva. La rotella di scorrimento integrata nella stilo è una novità nel settore e può essere personalizzata in base alle preferenze dell'utente per funzioni come lo zoom in/out (sulla punta dello stilo/sul telaio), la rotazione e persino il ribaltamento di modelli nella creazione 3D, tra altre funzionalità.

Potenziato dal più recente chip X3 Pro di XPPen e dalla straordinaria tecnologia di sensibilità alla pressione della penna da 16.384 livelli, consente di padroneggiare con facilità le creazioni avanzate.

Prezzi e disponibilità

XPPen Artist 22 Plus ha un prezzo di 599,99€ e sarà disponibile a partire dall'8 novembre sull'XPPen.

Inoltre, XPPen offrirà uno sconto del 10%, sempre a partire dall'8 novembre. Non perdetelo!