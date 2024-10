Come usare lo smartphone per giocare al posto del PC e della console? Si può fare con GeForce NOW!

Negli ultimi anni, il mondo del gaming ha visto una rapida evoluzione, e lo smartphone, che una volta era visto come un dispositivo secondario per i giochi casual, è diventato una vera e propria alternativa ai PC da gaming e alle console. Grazie ai progressi tecnologici e all’avvento di servizi di cloud gaming come GeForce NOW, è ora possibile trasformare il vostro smartphone in una piattaforma di gioco avanzata, in grado di competere con i tradizionali sistemi di gaming. In questo articolo scoprirete come, con il giusto servizio, un buon controller e la possibilità di collegare lo smartphone alla TV, è possibile usare il vostro telefono come sostituto di un PC o di una console.

GeForce NOW: quali sono i vantaggi del cloud gaming?

Il cloud gaming ha rivoluzionato il modo di giocare, permettendo di eseguire titoli di alta qualità senza la necessità di hardware costoso. Con servizi come GeForce NOW, potete giocare a oltre 2.000 videogiochi in versione PC, direttamente dalle vostre librerie digitali come Steam, Epic Games Store, Uplay, GOG ed EA, senza doverli acquistare nuovamente. Questo significa che, con un semplice abbonamento, potete accedere alla vostra libreria di giochi e giocarli ovunque, sia che siate su PC, Mac, Chromebook, smartphone, smart TV, o anche su un dispositivo di fascia bassa.

Il vero punto di forza di GeForce NOW è la possibilità di trasformare qualsiasi dispositivo in un potente PC da gaming in cloud, grazie ai suoi server avanzati. Soprattutto, non dovrete preoccuparvi dell'hardware locale: sarà come avere una GPU GeForce integrata nel vostro smartphone o computer, con tutti i vantaggi di un sistema di gaming di alto livello, senza l'onere di aggiornarlo o mantenerlo.

GeForce NOW: quali controller utilizzare?

Per sfruttare al meglio il vostro smartphone come piattaforma di gioco, è essenziale disporre di un buon controller. Giocare su uno schermo touch può andare bene per i giochi casual, ma per titoli più complessi o competitivi, un controller esterno è imprescindibile. Fortunatamente, esistono numerosi controller progettati appositamente per il gaming mobile, come il Razer Kishi e il GameSir X2, che trasformano lo smartphone in una vera e propria console portatile. Questi controller si connettono tramite Bluetooth o USB-C, garantendo precisione nei comandi e migliorando notevolmente l’esperienza di gioco.

Con un buon controller, il vostro smartphone può diventare una macchina da gaming vera e propria, soprattutto quando abbinato a un servizio come GeForce NOW. Grazie a questi accessori, potete giocare a titoli AAA con la stessa precisione e fluidità che vi aspettereste da una console o da un PC da gaming di fascia alta.

GeForce NOW: come giocare sulla TV anche con lo smartphone

Un altro grande vantaggio del gaming su smartphone è la possibilità di collegare il dispositivo alla TV, trasformandolo in una vera e propria console da salotto. Questo può essere fatto in modo semplice e rapido grazie a dispositivi come il Google Chromecast o un cavo USB-C a HDMI. In questo modo, potete godervi i vostri giochi preferiti su uno schermo più grande, migliorando ulteriormente l’immersione nel gioco.

Collegare lo smartphone alla TV vi consente di portare l'esperienza di gaming a un livello superiore, soprattutto se utilizzate un abbonamento come quello GeForce NOW Ultimate, che supporta lo streaming in 4K a 120 FPS. Non dovrete più rinunciare alla qualità visiva e alla fluidità, e potrete vivere un'esperienza di gioco su grande schermo senza dover acquistare una costosa console.

GeForce NOW: come ottimizzare lo smartphone per il gaming

Anche se i moderni smartphone sono incredibilmente potenti, ci sono alcuni accorgimenti che potete adottare per migliorare ulteriormente le prestazioni durante il gaming. Prima di tutto, assicuratevi di avere abbastanza spazio libero sul dispositivo, eliminando file e app inutilizzati. Una memoria pulita consente al telefono di gestire meglio i giochi, specialmente se utilizzate applicazioni di cloud gaming che richiedono risorse di rete.

Un altro consiglio è quello di chiudere tutte le applicazioni in background prima di iniziare a giocare, per evitare che consumino risorse preziose. Infine, se giocate per lunghe sessioni, considerate l’uso di una power bank per mantenere il telefono carico, soprattutto se lo avete collegato alla TV e state usando un controller Bluetooth, che può aumentare il consumo energetico.

Abbonamento GeForce NOW Ultimate: cosa comprende?

L’abbonamento GeForce NOW Ultimate rappresenta il livello più avanzato di questo servizio. Grazie all'accesso ai nuovi server con schede video GeForce RTX 4080, gli abbonati ricevono prestazioni senza precedenti nel mondo del cloud gaming. Questo upgrade consente di giocare fino a 4K a 120 FPS, con ray tracing completo e il supporto per la tecnologia DLSS 3, rendendo l’esperienza grafica impeccabile anche sui titoli più impegnativi, come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt.

Ma non è tutto: gli utenti Ultimate possono anche beneficiare di uno streaming a 240 FPS, un valore eccezionale che abbinato a NVIDIA Reflex garantisce una delle latenze più basse mai viste nel cloud gaming. Questo significa che le vostre sessioni di gioco saranno praticamente indistinguibili da quelle su un PC locale. Inoltre, per la prima volta, il servizio permette di giocare in risoluzioni ultrawide, fino a 3.840x1.600 pixel, anche su dispositivi mobili, garantendo un’esperienza immersiva senza precedenti.

Gli abbonati Ultimate possono godere di sessioni di gioco ininterrotte per 8 ore consecutive e dell'accesso prioritario ai server più performanti di NVIDIA Grazie a queste caratteristiche, il vostro smartphone può competere con un vero e proprio PC da gaming o una console di ultima generazione. Potete monitorare in tempo reale le prestazioni di streaming tramite la combinazione di tasti CTRL+N su Windows o Cmd+N su Mac, per avere sempre sotto controllo i dati di rete e le statistiche di gioco.

Inoltre, vi segnaliamo che, fino al 30 ottobre, chi acquista per la prima volta l'abbonamento Ultimate di 6 mesi riceverà in regalo Dragon Age: The Veilguard, ultimo capitolo di una delle serie di giochi di ruolo più amate e iconiche di sempre. Questo è un incentivo fantastico per chi non ha ancora avuto modo di provare il servizio e vuole sfruttare al massimo le potenzialità del cloud gaming.

GFN Thursday: nuovi giochi e aggiornamenti settimanali

Ogni giovedì, NVIDIA celebra il GFN Thursday, un appuntamento settimanale che introduce nuovi giochi e aggiornamenti per il servizio GeForce NOW. Questo significa che, ogni settimana, potete aspettarvi nuovi titoli supportati, miglioramenti delle funzionalità e sconti speciali sui giochi. Questo rende l'esperienza di gioco sempre fresca e dinamica, con la possibilità di scoprire nuovi titoli senza dover aspettare lunghe installazioni o aggiornamenti sul vostro dispositivo.

Grazie a questa continua evoluzione, GeForce NOW vi permette di rimanere sempre aggiornati sui migliori titoli e sulle ultime novità del mondo del cloud gaming, garantendo un servizio in continua espansione e miglioramento.

GeForce NOW: a chi è consigliato?

GeForce NOW è consigliato a chi vuole accedere a giochi di alta qualità senza dover spendere grandi somme per un PC da gaming o una console. È ideale per coloro che possiedono già una libreria di titoli su piattaforme come Steam o Epic Games Store, ma che non dispongono di un hardware all’altezza per eseguire i giochi localmente. Inoltre, è perfetto per chi cerca flessibilità e portabilità: grazie al cloud, potete giocare ovunque vi troviate, su qualsiasi dispositivo compatibile, senza compromessi sulla qualità. Se amate il gaming ma non volete essere vincolati dall'hardware, GeForce NOW è la soluzione che fa per voi.

L’utilizzo dello smartphone come alternativa a un PC da gaming o a una console è ormai una realtà. Con il giusto abbonamento, come il piano Ultimate con server RTX 4080, un buon controller e la possibilità di collegare il vostro smartphone alla TV, potete vivere un'esperienza di gioco straordinaria, senza dover investire in hardware costoso.

Grazie alla capacità di giocare a risoluzioni fino a 4K e 120 FPS e con ray tracing abilitato, il vostro smartphone diventa una potente piattaforma di gioco, in grado di competere con le migliori configurazioni di PC e console. E con la continua aggiunta di nuovi giochi e aggiornamenti settimanali, GeForce NOW è la scelta perfetta per chi desidera un'esperienza di gaming all’avanguardia, ovunque si trovi.