Apple ha appena svelato macOS 26 "Tahoe", un sistema operativo che promette di trasformare radicalmente l'esperienza utente attraverso innovazioni che toccano ogni aspetto dell'interazione digitale. La nuova versione non si limita a perfezionare l'esistente, ma introduce paradigmi completamente nuovi per la produttività e la connettività.

L'integrazione tra dispositivi raggiunge livelli inediti grazie all'arrivo dell'app Telefono su Mac, una funzionalità che elimina definitivamente le barriere tra iPhone e computer. Gli utenti possono ora gestire chiamate, cronologie e segreterie direttamente dal loro Mac, sfruttando funzioni avanzate come Call Screening per filtrare automaticamente le chiamate indesiderate e Hold Assist per mantenere la posizione in coda durante le attese telefoniche. Parallelamente, le Live Activities dell'iPhone si materializzano nella barra dei menu del Mac, creando un flusso informativo continuo per monitorare voli, corse Uber o risultati sportivi in tempo reale.

Craig Federighi, vicepresidente senior di Apple per l'ingegneria software, sottolinea come "macOS rappresenti il cuore e l'anima del Mac, e con Tahoe stiamo amplificando ciò che gli utenti amano di più". L'obiettivo dichiarato è quello di potenziare la produttività rendendo l'integrazione tra Mac e iPhone più fluida che mai, indipendentemente dal livello di esperienza dell'utente.

Il linguaggio visivo di macOS subisce una metamorfosi attraverso il nuovo materiale Liquid Glass, che conferisce trasparenza e profondità agli elementi dell'interfaccia. La barra dei menu diventa completamente trasparente, amplificando la percezione dello spazio disponibile sullo schermo. Dock, barre laterali e strumenti vengono ridefiniti per focalizzare l'attenzione sui contenuti, mentre le icone delle applicazioni si arricchiscono di varianti cromatiche e la possibilità di personalizzare cartelle con colori e simboli unici.

Questa evoluzione estetica mantiene la familiarità caratteristica di macOS, rendendo l'esperienza "immediatamente riconoscibile ma sorprendentemente fresca". Il Centro di Controllo amplia le sue capacità di personalizzazione, permettendo agli utenti di scegliere quali controlli visualizzare e come organizzarli, trasformando ogni Mac in un riflesso dello stile personale del proprietario.

L'aggiornamento più significativo riguarda Spotlight, che evolve da semplice strumento di ricerca a centro di comando universale. La nuova versione permette di eseguire centinaia di azioni direttamente dall'interfaccia di ricerca, dall'invio di email alla creazione di note, senza dover aprire applicazioni specifiche. I risultati vengono classificati intelligentemente per rilevanza, mentre nuove opzioni di filtro consentono ricerche mirate per tipologie di file o messaggi.

Le funzionalità di browsing permettono di scorrere attraverso app, file e cronologia degli appunti quando non si ha un obiettivo specifico. Particolarmente innovativa è l'introduzione delle "quick keys", stringhe di caratteri brevi che conducono direttamente all'azione desiderata, e la capacità di eseguire azioni dalla barra dei menu dell'applicazione in uso senza staccare le mani dalla tastiera.

L'intelligenza artificiale di Apple si espande con funzionalità che abbattono le barriere linguistiche attraverso Live Translation. In Messaggi, la traduzione automatica permette conversazioni fluide tra lingue diverse, mentre su FaceTime i sottotitoli tradotti in tempo reale mantengono l'audio originale. Durante le chiamate telefoniche, le parole vengono tradotte istantaneamente per il destinatario, il tutto elaborato interamente sul dispositivo per garantire la privacy.

Le Shortcuts acquisiscono capacità intelligenti inedite, permettendo di creare automatismi che sfruttano direttamente i modelli di Apple Intelligence. Gli studenti possono, ad esempio, confrontare trascrizioni audio di lezioni con i propri appunti, identificando automaticamente i punti chiave mancanti. Genmoji e Image Playground si arricchiscono di nuove modalità creative, inclusa la possibilità di utilizzare ChatGPT per stili artistici specifici come dipinti a olio o arte vettoriale.

L'app Promemoria beneficia dell'intelligenza artificiale per identificare automaticamente elementi d'azione da email, siti web o note, categorizzandoli per una gestione più efficiente.

Il gaming su Mac riceve un'attenzione particolare con la nuova app Apple Games, che centralizza l'esperienza ludica offrendo un hub per tutti i giochi, scoperta personalizzata e interazioni sociali potenziate. La Game Overlay consente di regolare impostazioni di sistema, chattare con amici o invitarli a giocare senza uscire dal gioco, mentre la modalità Low Power Mode estende le sessioni di gioco su batteria.

Metal 4 introduce tecnologie grafiche avanzate come MetalFX Frame Interpolation e MetalFX Denoising per visual più fluidi e frame rate superiori. Titoli in arrivo come Crimson Desert, InZOI, Cyberpunk 2077 e HITMAN World of Assassination sfrutteranno ray tracing e upscaling per esperienze visive mozzafiato sui chip M3 e M4.

Tra le altre novità significative, Safari mantiene il primato di velocità con un design rinnovato caratterizzato da tab arrotondati flottanti e una sidebar riprogettata. Rispetto a Chrome, risulta il 50% più veloce nel caricamento di siti visitati frequentemente e offre fino a quattro ore aggiuntive di autonomia durante lo streaming video. Messaggi introduce sfondi personalizzabili e sondaggi, mentre Journal approda finalmente su Mac con sincronizzazione multi-dispositivo.

macOS Tahoe 26 sarà disponibile come aggiornamento gratuito in autunno, con versioni beta già accessibili agli sviluppatori. Le funzionalità di Apple Intelligence richiedono dispositivi compatibili con chip M1 o successivi, con supporto iniziale per nove lingue che si espanderanno entro fine anno.