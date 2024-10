Con NordVPN entri in una bolla di cybersecurity con il 71% di sconto

NordVPN si afferma come una delle migliori VPN non solo per la sua affidabilità in termini di sicurezza e privacy online, ma anche per la sua flessibilità grazie ai piani di abbonamento Base, Plus e Ultimate. Ogni piano è progettato per rispondere a specifiche esigenze, offrendo opzioni adatte a diversi tipi di utenti. Il piano Base, disponibile a partire da 3,59€ al mese, è l'ideale per chi cerca una protezione VPN essenziale. Per coloro che vogliono una soluzione più completa, il piano Ultimate, che include la copertura Cyber Insurance e la funzione di Threat Protection, rappresenta la scelta perfetta per massimizzare la propria sicurezza online.

Vedi offerte su NordVPN

Perché abbonarsi a NordVPN e chi ne beneficia?

Optare per i piani Plus o Ultimate consente di accedere a una gamma di funzioni che potenziano ulteriormente la protezione online. Tra queste, il password manager integrato è uno strumento prezioso per gestire le password in modo sicuro e centralizzato, semplificando la vita digitale e prevenendo potenziali violazioni. Inoltre, con il Data Breach Scanner, gli utenti possono verificare se i propri dati personali sono stati coinvolti in fughe di informazioni, permettendo un intervento rapido in caso di necessità.

Un altro grande vantaggio offerto dai piani Plus e Ultimate è 1TB di spazio di archiviazione crittografato su cloud, che permette di salvare file, foto e documenti importanti in totale sicurezza, accessibili da qualunque dispositivo. La crittografia protegge i dati da accessi non autorizzati, rendendo NordVPN la scelta ideale non solo per navigare in sicurezza, ma anche per conservare al sicuro i propri file più preziosi.

In definitiva, NordVPN è una soluzione completa e versatile che risponde alle esigenze di un’ampia varietà di utenti. Da chi desidera accedere a contenuti bloccati in alcune regioni, a coloro che lavorano da remoto e necessitano di connessioni sicure, NordVPN offre strumenti che vanno ben oltre la semplice funzione di VPN. Grazie poi a Threat Protection e all’assicurazione Cyber del piano Ultimate, NordVPN diventa indispensabile per chiunque voglia mantenere al sicuro le proprie attività e informazioni digitali.

