Con questo case potete mettere il PC a testa in giù, senza romperlo!

Il produttore tedesco be quiet! ha annunciato una nuova serie di prodotti al Computex 2024, che si sta tenendo al Nangang Exhibition Center di Taipei. L'azienda ha presentato una serie di novità in grado di soddisfare le diverse esigenze degli appassionati e dei professionisti che decidono di assemblare il loro nuovo PC.

Una vetrina per il vostro hardware: ecco la serie Light Base

Al centro della presentazione di be quiet! c'è la nuova serie di case, chiamati Light Base 900 e Light Base 600. Questi case sono progettati per offrire una visione completa delle componenti del PC attraverso pannelli frontali e laterali in vetro e completamente trasparenti.

La serie Light Base 900 supporta il posizionamento in diversi orientamenti, tra cui un'esclusiva configurazione orizzontale che offre flessibilità per le costruzioni più creative. Il cambio di orientamento del case è rapidissimo, basteranno circa 30 secondi (a dire dell'azienda, forse anche meno) per spostare i piedini e ruotare l'intero PC.

Il Light Base 900 DX, la versione standard, include lo spazio per due radiatori da 420mm e una striscia LED ARGB da 1,5m, mentre il Light Base 900 FX è dotato di quattro ventole Light Wings da 140mm PWM di cui tre a pale invertite per una configurazione visivamente piacevole.

La serie Light Base 600, più piccola, offre viste panoramiche e flessibilità simili, supportando radiatori fino a 360 mm. Light Base 600 DX è sempre dotato di una striscia LED ARGB come il modello maggiore, mentre Light Base 600 LX guadagna quattro ventole Light Wings LX 140 mm PWM.

Dissipatori ad alte prestazioni: Light Loop e Dark Rock 5

be quiet! ha presentato anche dei nuovi dissipatori a liquido AIO Light Loop da 360mm e 240mm, progettati per sistemi ad alte prestazioni. Questi sistemi di raffreddamento presentano un blocco illuminato da 16 LED ARGB e sono dotati di ventole Light Wings LX PWM ad alta velocità. Disponibili in bianco e nero, le unità Light Loop includono un hub ARGB-PWM e una porta d'accesso per la ricarica del refrigerante, in modo da garantire longevità e prestazioni ottimali.

Il dissipatore ad aria a torre singola Dark Rock 5 combina un'elevata efficienza di raffreddamento con un'ampia compatibilità. Il suo design comprende sei heat pipe in rame, una ventola Silent Wings 4 da 120mm PWM e una piastra in rame nichelato compatibile con pasta termica in metallo liquido, cosa che lo rende la scelta ideale per i giocatori alla ricerca di soluzioni di raffreddamento silenziose ed efficaci.

Design e prestazioni migliorati: ventole Light Wings LX

La nuova serie di ventole Light Wings LX arricchisce la linea di successo Light Wings con un miglioramento dell'illuminazione e delle prestazioni. Queste ventole sono caratterizzate da un'illuminazione nella parte centrale e offrono la possibilità di essere collegate in cascata. Disponibili nelle dimensioni di 120 e 140 mm, sia in versione standard che ad alta velocità, le ventole Light Wings LX si adattano a un'ampia gamma di PC.

Energia silenziosa: Pure Power 12

A completamento della linea, be quiet! ha presentato la serie di alimentatori Pure Power 12, con supporto ATX 3.1 e PCIe 5.1, efficienza 80 PLUS Gold e ventola silenziosa da 120mm. Disponibile in varie versioni che vanno da 550W a 1000W, Pure Power 12 combina prestazioni di alto livello con un prezzo interessante, rendendosi adatto a PC silenziosi, uffici e sistemi home theater.

Prezzi e disponibilità

I nuovi prodotti be quiet! saranno disponibili a partire da settembre o ottobre 2024 (tranne Dark Rock 5), con i prezzi indicati di seguito: