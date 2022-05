Dopo aver colpito l’Italia in più di un’occasione, il gruppo di criminali informatici filorussi noto come Killnet ha rivolto le proprie attenzioni al Regno Unito. Lo ha annunciato il gruppo stesso tramite il proprio canale Telegram, dichiarando contempo guerra a 10 Paesi, ovvero USA, Germania, Italia, Lettonia, Romania, Lituania, Estonia, Polonia e Ucraina.

La scelta di colpire il Regno Unito è riconducibile al sostegno da parte dei criminali nei confronti di Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa attualmente impegnata in un conflitto contro l’Ucraina.

L'Eurovision 2022 sarebbe stato nel mirino degli hacker filorussi

Killnet aveva già colpito il Ministero della Difesa e il Senato della Repubblica Italiana, mettendo KO i rispettivi siti web, per poi colpire anche la Polizia di Stato, rea secondo il gruppo, di aver fermato dei cyberattacchi rivolti al sito web dell’Eurovision Song Contest. Tuttavia, Killnet ha smentito questa teoria, sebbene le autorità italiane hanno confermato che la Polizia Postale avrebbe neutralizzato degli attacchi DDoS durante le fasi finali della manifestazione e la votazione conclusiva. La Polizia di Stato, inoltre, ha confermato di aver setacciato i canali Telegram di vari associati a gruppi hacker in cerca di informazioni utili a prevenire ulteriori attacchi e individuare la posizione da cui operano gli hacker.

In ogni caso, Killnet ha minacciato di ricorrere ad azioni ben più dannose, lasciando intendere che finora le azioni come gli attacchi DDoS fossero puramente dimostrative, sebbene ci sia il sospetto di una possibile “ricognizione” effettuata in vista dell’avvio di una vera e propria campagna di hacking. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per ulteriori sviluppi di questa spiacevole vicenda.