Cooler Master, design innovativo e leggero per i nuovi mouse gaming

Cooler Master ha presentato due nuovi mouse da gaming che si contraddistinguono per un design innovativo e leggero: MM730 e MM731. Infatti, i due dispositivi hanno un peso inferiore ai 60 grammi, senza tuttavia utilizzare un telaio perforato come altri prodotti analoghi.

Credit: Cooler Master

Bryant Nguyen, Peripheral General Manager, ha affermato:

MM730 e MM731 sono i nostri primi mouse da gaming superleggeri che mantengono la classica estetica di un mouse tradizionale. I nostri ingegneri hanno davvero trovato un modo efficiente per mantenere basso il peso pur mantenendo una forma ergonomica che può attrarre sia i creatori di contenuti che i giocatori.

Inoltre, MM730 e MM731 sono dotati di piedini in PTFE puro per garantire una perfetta scorrevolezza e un cavo Ultraweave per ridurre il trascinamento. All’interno della confezione sono presenti anche del grip tape che potrete applicare per migliorare la presa. Entrambi sono dotati di un sensore ottico di livello professionale regolabile fino a 19.000 DPI e switch ottici per una maggiore durata e reattività.

MM731 è la versione wireless di MM730 ed è quindi dotato di una funzionalità wireless ibrida che permette il collegamento senza fili sia a 2,4GHz che Bluetooth. La durata della batteria è di 72 ore sfruttando il WiFi a 2,4GHz e ben 190 ore tramite Bluetooth. Sebbene MM730 non sia dotato di connettività wireless, è equipaggiato con un nuovo encoder ottico nella rotellina, offrendo una migliore reattività e durata rispetto a quella meccanica classica.

Credit: Cooler Master

Bryant Nguyen ha aggiunto:

Siamo davvero entusiasti di vedere encoder ottici nelle rotelle di scorrimento. Hanno dimostrato di essere più reattivi, meno lenti e più durevoli e un mouse leggero come MM730 è il dispositivo perfetto per presentare una funzionalità così eccezionale.

MM730 e l’MM731 saranno disponibili da metà settembre rispettivamente al prezzo di 69,99€ e 99,99€.