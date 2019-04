MasterBox Q500L, il nuovo case Cooler Master sbarca in Italia

Compattezza in formato ATX per il case MasterBox Q500L di Cooler Master, disponibile dal mese di maggio a 59 euro. Un case molto duttile ed elegante.

Arriverà in Italia a maggio, al prezzo di 59 euro, il nuovo MasterBox Q500L di Cooler Master, case annunciato al CES di gennaio. La nuova soluzione va ad aggiungersi alla serie Q, abbinando le dimensioni compatte del modello Q300L alla possibilità di installare schede madre in formato ATX.

Questo è reso possibile dalla possibilità di montare l’alimentatore in alto sul pannello frontale. È stata infatti adottata una soluzione molto particolare per quanto riguarda il vano PSU: la staffa che si occupa di sorreggerlo può essere infatti spostata in ogni posizione nel case, ottenendo così la possibilità di inserirla a seconda delle proprie esigenze.

Facendo un breve esempio, nel caso si volesse montare una scheda Mini ITX e non fosse dunque necessario lasciare spazio nel posto classico riservato agli alimentatori, ovvero nella zona inferiore del pannello posteriore, sarà possibile spostare lì la staffa per ottenere un flusso d’aria migliore.

Il case, nonostante le sue dimensioni estremamente compatte, è pensato per ospitare schede grafiche fino a 360 mm ed un radiatore da 240 mm nella parte superiore.

Altra funzionalità presente sul nuovo MasterBox Q500L di Cooler Master è la possibilità di spostare il pannello I/O in tutte le direzioni: una volta scelta la posizione e l’orientamento del case sarà sufficiente spostare il pannello I/O nel punto più adatto alle proprie esigenze. Questo chassis, come caratteristica della serie Q, può essere usato anche con orientamento verticale, grazie anche alle viti gommate che possono fungere da piedini in tale circostanza.

Il case, esteticamente molto simile al Q300L, è composto da una superficie completamente forata che è possibile coprire con un pannello antipolvere magnetico personalizzabile, garantendo un bell’effetto estetico e, secondo l’azienda, un flusso d’aria ottimale (che ricordiamo essere di buon livello sul suo predecessore). A completare il quadro troviamo il pannello laterale trasparente Edge-to-Edge.

MasterBox Q500L Colore esteriore Nero Materiali – corpo Acciaio, plastica Materiali – pannello laterale a finestra Acrilico Dimensioni 386(L) x 230(W) x 381(H) mm Supporto motherboard Mini-ITX, Micro-ATX, ATX Slot di espansione 7 Slot da 5,25″ 0 Slot Combo 3.5″ / 2.5″ 2 (supporto singolo slot: 1 HDD o 2 SSD) Alloggiamento SSD da 2,5″ 0 Pannello I/O – porte USB USB 3.0 x 2 Pannello I/O – Audio In / Out 1 x jack audio da 3,5 mm, 1 x jack microfono da 3,5 mm Ventole preinstallate – posteriori 120 mm x 1 Supporto ventole – Parte superiore 120 mm x 2 o 140 mm x 2 Supporto ventole – Posteriore 120 mm x 1 Supporto ventole – Parte inferiore 120 mm x 2 Supporto radiatore – Top 120 / 240 mm (motherboard con altezza massima di 35 mm) Supporto radiatore – Posteriore 120 mm Spazio – Dissipatore CPU 160 mm Spazio – Alimentatore 180 mm Spazio – scheda video 360 mm (270 mm di spazio con alimentatore più lunghi di 160 mm) Spazio per i cavi dietro la scheda madre 27~30 mm Filtri antipolvere Parte inferiore Supporto alimentatore ATX PS2, montaggio frontale superiore

È inoltre doveroso menzionare che facendo parte della serie Q e condividendone quindi la forma, tutti gli accessori di questo MasterBox Q500L – incluse maniglie, piedini, pannello I / O e i pannelli – sono retrocompatibili.