Framework è una nota azienda che sviluppa computer portatili modulari, con l’obiettivo di creare prodotti che possano durare nel tempo e non vadano gettati via dopo pochi anni. In collaborazione con Cooler Master, la società ha creato un case trasparente che trasforma una vecchia scheda madre di un Framework Laptop in un vero e proprio PC desktop. Tuttavia, per funzionare richiede alcune parti aggiuntive, come un caricabatterie USB-C PD e un cavo USB-C per il monitor, ed è dotato degli stessi slot di espansione del Framework Laptop da 13,5″, per cui è possibile aggiungere unità di archiviazione, porte USB, Ethernet, HDMI e altro ancora.

Framework desidera che i suoi clienti non acquistino solo nuovi componenti ma continuino ad utilizzare quelli vecchi. In questo senso, l’azienda sta lavorando per aprire la documentazione di progettazione intorno al display e alla batteria, in modo che gli utenti possano riutilizzarli e favorendo così l’economia circolare.

Photo Credit: Framework

Il prodotto è disponibile al prezzo di 39 dollari ed è realizzato con materiali riciclabili. Se si vuole acquistare anche il pacchetto di schede di espansione da 29 dollari, si avranno due porte USB-C, una USB-A e una HDMI. Se invece si opta solo per il case in plastica, sarà necessario aggiungere l’antenna Wi-Fi, la scheda Wi-Fi e il modulo jack audio da 3,5mm del Framework Laptop. Il case può essere montato a parete e le viti di montaggio possono essere riposte nella base. Infine, Framework ha presentato il proof-of-concept di un case per le vecchie batterie dei notebook, che potrebbe trasformarle in un caricatore USB-C per altri dispositivi.

Nella giornata di oggi, vi abbiamo riportato che Framework ha anche presentato le sue prime schede madri AMD e Intel Core Raptor Lake per Laptop 13 e un nuovo computer portatile con display da 16″ con un alloggiamento di espansione più grande e la possibilità di aggiornare la scheda grafica dedicata. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere il nostro precedente articolo.