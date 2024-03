Copilot diventa ancora più utile per gli utenti Windows 11

Microsoft sta facendo passi da gigante con il suo assistente Copilot che, nel giro di pochi mesi, ha ricevuto una serie di aggiornamenti e nuove funzioni molto interessanti. Tra le novità che verranno introdotte nel prossimo aggiornamento annunciato dall'azienda ci sono diverse funzioni che consentono a Copilot di interagire con le funzioni di Windows 11 e accedere a plugin di terze parti come OpenTable, Shopify e Kayak.

A questo si aggiungono funzioni di editing IA presenti all'interno di alcune app predefinite tra cui Clipchamp, Foto e Windows Snap. Gli aggiornamenti sono previsti entro la fine di marzo e mirano a rendere Copilot più efficiente nell'interazione con Windows 11, consentendo all'assistente virtuale di modificare impostazioni come il risparmio energetico, svuotare il cestino, visualizzare l'indirizzo IP e molto altro ancora.

Anche se stiamo parlando di funzioni che si possono tranquillamente gestire in autonomia, la novità più interessante sta nel fatto che, in futuro, Copilot sarà in grado di svolgere un'ampia gamma di task in totale autonomia, prodigandosi anche in azioni più complesse e aiutandovi a sfruttare al meglio le applicazioni native del sistema operativo Microsoft.

Sotto questo punto di vista, è particolarmente interessante la capacità di interagire con plugin come OpenTable, grazie alla quale Copilot potrebbe, ad esempio, prenotare un tavolo per voi o trovare un volo last minute su Kayak.

Allo stesso tempo, Microsoft sta integrando altre funzioni IA nelle sue app Windows esistenti. La prima è una funzione di cancellazione generativa nell'app Foto simile a quella introdotta da Google, anche se priva del plug-in dedicato a Photoshop. Insomma, sembra solo solo questione di tempo prima che Copilot diventi un aiuto concreto per gli utenti Windows.