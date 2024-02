Corsair K70 PRO RGB, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 30%

Se state cercando una tastiera da gaming di livello professionale, senza l'uso del termine "PRO" solo a scopo pubblicitario, allora dovreste considerare seriamente l'offerta attuale per la Corsair K70 PRO RGB su Amazon. Con uno sconto del 30%, questa tastiera è ora più accessibile che mai, rendendola interessante anche per coloro che non vogliono spendere oltre i 200€ per un prodotto premium. Il prezzo finale è di 154,99€ anziché 219,99€, offrendo un risparmio significativo per chiunque sia interessato all'acquisto.

Corsair K70 PRO RGB, chi dovrebbe acquistarla?

Come avrete intuito, la Corsair K70 PRO RGB è ideale per chiunque cerchi una tastiera da gaming di alta qualità, costruita per prestazioni professionali senza compromessi. È adatta per i giocatori che richiedono prestazioni elevate, precisione e durata nel tempo dalla loro tastiera. Tuttavia, non è limitata solo ai giocatori professionisti; è anche una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che desiderano un'esperienza di gioco più gratificante e personalizzabile.

Come i migliori modelli della categoria, la Corsair K70 PRO RGB è una tastiera di tipo meccanica. A tal riguardo, è dotata di switch opto-meccanici Corsair OPX, che assicurano tempi di risposta ultraveloci grazie alla distanza di attuazione di 1 mm e alla corsa fluida e lineare. Questi tasti sono garantiti inoltre per 150 milioni di battute, rendendo di fatto la Corsair K70 PRO RGB una tastiera che utilizzerete per molto tempo, beneficiando sempre di un'ottima affidabilità.

La nostra recensione completa conferma le sue eccellenti qualità, rendendola una scelta versatile non solo per il gaming ma anche per attività di scrittura. Sebbene il prezzo originale potrebbe essere poco allettante, al netto delle alte prestazioni di questa tastiera, a circa 70€ in meno diventa molto più interessante.

Vedi offerta su Amazon

