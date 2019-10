Corsair punta sui PC compatti: nuovi modelli per le linee One e One Pro

Corsair ha lanciato tre nuovi Pc gaming della linea Corsair One equipaggiati con CPU Intel Core di 9° generazione e schede video Nvidia GeForce RTX

Corsair ha reso disponibili tre nuovi prodotti della linea di PC preassemblati Corsair One, caratterizzati da prestazioni elevate e un formato decisamente compatto.

Si tratta di due modelli gaming Corsair One i145, Corsair One i164 e della nuova workstation Corsair One Pro i182; ogni versione è equipaggiata con processori Intel Core di 9° generazione mentre il comparto grafico è affidato a delle GPU Nvidia GeForce RTX.

I prodotti della linea Corsair One sono caratterizzati da un case compatto dal design elegante che misura appena 12 litri di volume equipaggiato con un sistema di raffreddamento a liquido a convezione assistita e impreziosito da due sezioni RGB totalmente personalizzabili tramite il software Corsair iCUE.

Corsair One i145 è un Pc gaming equipaggiato con un processore Intel Core i7-9700k a otto core abbinato ad una GPU Nvidia GeForce RTX 2080; i145 è dotato di 32GB di memoria DDR4 ad alte prestazioni e dispone di uno spazio di archiviazione elevato grazie ad un SSD NVMe M.2 da 960GB affiancato da un HDD da 2TB.

Corsair One i165 si colloca nella fascia media delle nuove proposte di Corsair e dispone di un processore Intel Core i9-9900k a 8 core e 16 thread affiancato da una scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Ti; memoria RAM e spazio di archiviazione rimangono invariati rispetto al fratello minore i145.

Il modello di punta della nuova linea Corsair è rappresentato da Corsair One Pro i182, un PC ad alte prestazioni orientato ad un uso professionale nell’ambito della creazione di contenuti. La CPU Intel Core i9-9920X su chipset x299 abbinata ad una scheda video Nvidia GeForce RTX 2080 Ti e 64GB di memoria DDR4 con frequenza 2,666 Mhz fanno di Corsair One Pro i182 una workstation dalle prestazioni elevate in grado di gestire contemporaneamente 4 monitor 4k; il sistema può far affidamento su un alimentatore Platinum SSF da 750W mentre per l’archiviazione, come per gli altri modelli, sono presenti un’unità SSD NVMe M.2 da 960GB e un HDD da 2 TB.

I modelli Corsair One i145 e One i164 sono acquistabili sul sito dell’azienda o tramite i rivenditori autorizzatiCorsair rispettivamente a 3.199 e 3.899 euro mentre la versione One Pro i182 è disponibile in preordine ad un prezzo di 4.999 euro.