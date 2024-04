Lenovo ha presentato una serie di nuove workstation mobili AI-ready con prestazioni al top

Lenovo ha annunciato oggi una nuova serie di workstation mobili progettate per offrire massima potenza e prestazioni di alto livello per gestire carichi di lavoro complessi.

Le nuove workstation includono i modelli ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5, che integrano tecnologie all'avanguardia nell'ambito dell'intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui i professionisti interagiscono con i flussi di lavoro AI.

Queste workstation sono alimentate da processori Intel Core Ultra con Intel vPro e GPU NVIDIA RTX, offrendo così potenti soluzioni AI per rispondere ai moderni carichi di lavoro AI.

L'integrazione dei processori Intel Core Ultra con unità di elaborazione neurale integrate (NPU) e le GPU NVIDIA RTX Ada Generation rappresenta un punto di svolta nei processi di elaborazione AI, fornendo prestazioni e capacità produttive di alto livello.

Le nuove workstation mobili ThinkPad serie P di Lenovo sono progettate per offrire flessibilità, prestazioni e efficienza energetica. Con la NPU integrata dedicata alla gestione di attività AI leggere e continue e la GPU NVIDIA per l'elaborazione AI più impegnativa, queste workstation garantiscono un funzionamento fluido delle tecnologie AI. Sono ideali per una vasta gamma di professionisti, tra cui creatori di contenuti, data scientist, sviluppatori di giochi e specialisti di applicazioni CAD.

Il modello ThinkPad P1 Gen 7 è una delle workstation mobile AI-ready più potenti di Lenovo. Dotato di processori Intel vPro Evo Edition con Intel Core Ultra, NPU integrata e GPU NVIDIA RTX 3000 Ada, offre potenza e prestazioni incredibili.

Il design in metallo termico liquido migliora le prestazioni di raffreddamento, mentre il display da 16 pollici con proporzioni 16:10 offre un'esperienza visiva eccezionale. La ThinkPad P1 Gen 7 è certificata ISV e include funzionalità come display a bassa luce blu e calibrazione del colore per immagini nitide e vivide.

Le workstation mobili Lenovo ThinkPad serie P sono progettate per migliorare la produttività degli utenti in una varietà di settori, tra cui AEC, M&E, automobilistico e sanitario. Grazie alla loro capacità di potenziare i flussi di lavoro, dall'analisi dei dati ai processi creativi, queste workstation forniscono la potenza necessaria anche per i carichi di lavoro più sofisticati.

Inoltre, le nuove workstation mobili ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 e P14s i Gen 5 sono dotate di componenti all'avanguardia che consentono prestazioni di prim'ordine.

Insieme a Intel, Lenovo ha migliorato significativamente le prestazioni e le capacità dell'ultima serie ThinkPad P includendo gli innovativi processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra 9 185H. Questi processori vantano un pacchetto multiprocessore integrato composto da CPU, NPU e GPU integrata, progettato per ottimizzare le prestazioni delle funzionalità AI.

In conclusione, le nuove workstation mobili ThinkPad serie P di Lenovo rappresentano un'importante evoluzione nel campo della produttività professionale, offrendo prestazioni all'avanguardia e un'ampia gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze emergenti dei professionisti moderni.