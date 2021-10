Corsair e V-Color mostrano le nuove memorie DDR5

Corsair e V-Color hanno scelto di accogliere l’autunno con alcune nuove proposte hardware molto interessanti. Dopo avervi parlato nel dettaglio del monitor Corsair Xeneon 32QHD165 e del mouse Corsair Sabre RGB Pro Wireless, le nuove proposte di Corsair, arrivano nuove informazioni sulle nuove serie DDR5 dei due produttori.

La silhoutte delle Dominator DDR5 mostrata sul sito ufficiale del produttore. Fonte: © 2021 Corsair

All’inizio della settimana, come riporta WCCFTech, Corsair ha mostrato il nuovo kit di memorie DDR5 della serie Vengeance, che presumibilmente sarà annunciato nelle prossime settimane. La serie presenterà un design low profile, adattabile a tutte le configurazioni PC, con un dissipatore di calore di colore nero impreziosito da un motivo triangolare e l’etichetta “Vengeance” al centro. Al momento Corsair non ha fornito le specifiche dei diversi moduli di memoria, ma l’azienda aveva confermato tempo addietro che le proprie RAM saranno in grado di raggiungere le velocità DDR5-6400, offrendo fino a 51 GB/s di banda.

Corsair ha ulteriormente stuzzicato i fan mostrando, sul sito ufficiale dedicato alle memorie RAM DDR5, la silhouette della prossima generazione della famiglia Dominator, i moduli di punta dell’azienda. A giudicare dal design, la memoria sembra simile alle precedenti DDR4. La nuova Dominator ripropone il grande dissipatore di calore e il diffusore RGB sulla parte superiore.

Le nuove memorie DDR5 di V-Color, in una foto pubblicata su Facebook. Fonte: © 2021 V-Color

Anche V-Color, noto produttore cinese, ha presentato le sue memorie DDR5-6333 RGB con un post Facebook. Le RAM saranno disponibile in moduli da 16 GB, con tensione di 1,1 V. Anche V-Color adotta un design low profile, con un dissipatore di calore color argento-beige e un diffusore RGB sulla parte superiore. V-Color ha anticipato che presenterà memorie con moduli con maggiore densità e frequenze più veloci in futuro. Per approfondire le novità delle memorie DDR5, puoi consultare il nostro speciale.