Corsair Vengeance LPX a 4866 MHz per i processori Ryzen 3000

Corsair ha presentato le memorie DDR4 Vengeance LPX con una frequenza di 4866 MHz per piattaforme AMD X570 e processori Ryzen 3000.

Corsair ha annunciato il nuovo kit da 16 GB (2 x 8 GB) di memoria DDR4 Vengeance LPX con frequenza di ben 4866 MHz destinato ai processori AMD Ryzen di terza generazione e alle schede madre X570.

Pensato per piattaforme di fascia alta come la Asus ROG Crosshair VIII Formula, la MSI MEG X570 Godlike e la MSI Prestige X570 Creation, questo kit ha un prezzo non indifferente: 1065 euro, come indicato sul sito di Corsair. Al momento non abbiamo informazioni dettagliate sui timing, ma il sito indica CL18.

Ricordiamo che G.Skill offre un kit 2 x 8 GB da 4800 MHz all’interno dell’offerta Trident Z Royal (F4-4800C18D-16GTRS) con timing CL18-22-22-42 e una tensione operativa di 1,5 V.

Le memorie Vengeance LPX sono accompagnate da un kit di ventole opzionale Vengeance Airflow che ne garantisce il raffreddamento diretto (disponibile nei colori argento, blu o rosso).

Poiché si tratta di memorie prive di qualsivoglia illuminazione, Corsair propone anche la serie di memorie DDR4 Vengeance RGB PRO con frequenze fino a 4700 MHz (19-26-26-46, tensione di 1,5 V) e dieci LED RGB regolabili singolarmente e programmabili con il software Corsair iCUE. Entrambe le serie sono garantite per 2 anni.