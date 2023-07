L’imprenditore miliardario Elon Musk ha lanciato mercoledì la sua tanto attesa startup di intelligenza artificiale chiamata xAI, svelando un team composto da ingegneri provenienti dalle più grandi aziende tecnologiche statunitensi, con l’obiettivo di sfidare e costruire una nuova realtà di intelligenza artificiale e superare, quindi, ChatGPT.

La startup sarà guidata da Musk, già CEO del produttore di auto elettriche Tesla, CEO della società di lancio di razzi spaziali SpaceX e proprietario di Twitter, sebbene abbia sostenuto in passato che le IA, per come le abbiamo ora, andrebbero riviste con una regolamentazione del settore. Musk ha ripetutamente espresso preoccupazione per il potenziale dell’IA di “distruzione della civiltà”.

Durante un evento su Twitter Spaces mercoledì sera, Musk ha spiegato il suo piano per costruire un’IA più sicura e giustificare così, quasi indirettamente, le precedenti dichirazioni. Piuttosto che programmare esplicitamente la moralità nella sua IA, xAI cercherà di creare un’IA “estremamente curiosa”, ha affermato.

“xAI tenterà di comprendere la natura dell’universo, così da approcciare meglio l’esistenza umana e favorirne lo sviluppo a differenza dei processi non-umani“. Musk ha anche previsto che la superintelligenza, o un’IA più intelligente degli umani, arriverà tra cinque o sei anni.

Musk, che ha inizialmente co-fondato OpenAI, l’azienda dietro ChatGPT, ha annunciato che terrà un evento su Twitter Spaces il 14 luglio. I dettagli riguardanti xAI sono ancora contenuti, anche se al momento sappiamo che a bordo del team sono presenti volti illustri per il settore, come Igor Babuschkin, un ex ingegnere di DeepMind di Google, Tony Wu, che ha lavorato presso Google, Christian Szegedy, che era anche un ricercatore presso Google, e Greg Yang, che in precedenza lavorava presso Microsoft.

A marzo, Musk ha registrato un’azienda chiamata X.AI Corp, costituita in Nevada, secondo un deposito statale. Musk è elencato come unico amministratore e Jared Birchall, CEO dell’ufficio di famiglia di Musk, è elencato come segretario. Musk aveva annunciato ad aprile che avrebbe lanciato TruthGPT, un’intelligenza artificiale orientata alla ricerca della verità, per competere con Bard di Google e Bing AI di Microsoft nel tentativo di comprendere la natura dell’universo.

L’intelligenza artificiale generativa ha attirato l’attenzione con il lancio del popolare chatbot ChatGPT da parte di OpenAI nel novembre dello scorso anno, precedendo il lancio di Bard e Bing AI. La nuova società di Musk è separata da X Corp, ma lavorerà a stretto contatto con Twitter, Tesla e altre aziende, secondo il sito web.