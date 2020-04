Cougar annuncia Phontum Pro: cuffie con ARGB, sorround 7.1 e cancellazione rumore

Le Cougar Phontum Pro sono arrivate sul mercato. Dopo l’anteprima al Computex del 2018, questo headset stereo con sound HiFi arriva e porta con sé molta qualità.

La gamma di cuffie over-ear di Cougar si articola su due tipologie: la serie Immersa (Ti, Pro Ti e Pro Prix) e la serie Phontum (base, Essential, S e Pro). Il modello Pro delle Phontum si pone al vertice dell’intera gamma, proponendo un design minimalista ma al tempo stesso ricercato e alla moda.

Cougar ha infatto inserito sui padiglioni auricolari due anelli led ARGB, completamente configurabili e con cinque modalità preimpostate, gestibili attraverso il software in dotazione chiamato UIX System: oltre a impostare il desiderato gioco di luce, dal meno al più appariscente, il software si occupa anche del driver audio, standard Azalia, offrendo un’ottima e intuitiva interfaccia grafica con equalizzatore ovviamente personalizzabile.

La vera chicca è la presenza di un DAC USB in aggiunta al jack da 3,5mm, che permette con un unico cavo di gestire l’input/output audio e l’illuminazione ARGB, oltre che occuparsi della conversione digitale-analogico di qualità. I più esigenti potranno fare affidamento su un DSP C-Media Xear3D per avere in suono stereo sorround 7.1 virtualizzato. La risposta in frequenza va da 20 Hz a 20 KHz, la sensibilità è di 98 dB (± 3 dB) e impedenza 32 Ohm.

Completano la scheda tecnica di queste Phontum Pro la coppia di driver da 53mm con diaframmi in grafene e doppia coppia di pad intercambiabili. Utilissima la presenza di tecnologia ENC, Environmental Noise Cancellation, che con un sensore acquisisce segnali indipendenti e attraverso un algoritmo discrimina la voce microfono e i rumori ambientali (dynamic noise), per ridurre proprio il disturbo ambientale dal segnale mixato e permettere una registrazione limpida della propria voce attraverso il microfono, un modello cardioide direzionale da 9.7mm staccabile dal corpo centrale, con risposta in frequenza da 100 Hz a 10 KHz e sensibilità di -47 dB (±3 dB).

Data la connetività USB e jack 3,5mm le Cougar Phontum Pro sono universalmente compatibili con la totalità dei dispositivi consumer: desktop, notebook, smartphone, tablet, console tradizionali e console portatili.