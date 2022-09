Li aspettavamo da tempo, ma finalmente sono stati svelati nella loro interezza: la 13esima generazione di processori Intel Core è stata presentata ufficialmente, e noi di Tom’s Hardware siamo pronti ad analizzarne ogni dettaglio, in attesa di poterli vedere montati sui nostri PC desktop. Il lavoro di Intel, svolto insieme ad aziende del calibro di Acer, Dell e HP (giusto per citarne alcuni), ha portato a miglioramenti notevoli sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software, impattando in un modo che non passerà sicuramente inosservato nelle esperienze di utilizzo di questi nuovi prodotti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quello che c’è da dire.

Intel ha aperto la sua conferenza presentando i processori di nuova generazione come, dati alla mano, “i processori desktop più veloci al mondo“: l’azienda dichiara che i nuovi core, più veloci rispetto alla generazione precedente, garantiranno una qualità mai vista agli utenti che si trovano contemporaneamente a giocare, streammare e registrare le sequenze di gioco. Ovviamente la punta di diamante è l’Intel Core i9-13900K, che riesce a raggiungere una frequenza di lavoro di 5.8 GHz grazie ai 24 Core / 32 Thread e a una Cache L2 aumentata fino a 2 MB per i P-Core e 4 MB per gli E-Core, che corrispondono a un aumento delle prestazioni del 15% in ST e del 41% in MT.

Analizzando i tecnicismi nel dettaglio, sarà possibile trovare:

Supporto alle tecnologie PCIe 5.0 e PCIe 4.0 ;

e ; Supporto alle memorie DDR5-5600 , DDR5-5200 e DDR4 ;

, e ; Intel Speed Optimizer , che porge una mano agli utenti che puntano a overclockare il processore per raggiungere prestazioni ancora più importanti (tramite il raffreddamento con nitrogeno liquido Intel è addirittura riuscita a superare gli 8 GHz );

, che porge una mano agli utenti che puntano a overclockare il processore per raggiungere prestazioni ancora più importanti (tramite il raffreddamento con nitrogeno liquido Intel è addirittura riuscita a superare gli ); Chipset Z790, che permette di raggiungere una velocità di trasferimento fino a 20 Gbps tramite la tecnologia USB 3.2 2×2;

Soffermandoci un attimo sull’overclock, è bene sottolineare anche il fatto che tramite l’utility Extreme Tuning Utility del software Speed Optimizer, è possibile visualizzare le modifiche apportate a ogni singolo core: tutto ciò rende il processo di overclocking estremamente più semplice grazie all’impostazione di visualizzazione compatta selezionabile direttamente dal software. I possessori di memorie ad alta velocità avranno dunque vita semplice, anche considerando il supporto dato dalla tecnologia XMP 3.0 (Extreme Memory Profile), poiché sarà sufficiente un click del mouse per impostare automaticamente l’overclocking delle proprie memorie.

Mettendo insieme tutti i prodotti della nuova linea, la situazione che potremo trovare sugli scaffali sarà la seguente:

Intel Core i5-13600K : 14 Core , fino a 5.1 GHz ;

: , fino a ; Intel Core i7-13700K : 16 Core , fino a 5.4 GHz ;

: , fino a ; Intel Core i9-13900K: 24 Core, fino a 5.8 GHz;

Credits: Intel

Oltre al miglioramento del 24% delle performance nell’ambito gaming, Intel ha pensato anche ai creatori di contenuti, che, dai test effettuati, vedranno un aumento delle prestazioni che si attesta addirittura sul 34%.

Credits: Intel

La seguente immagine riassume tutti quelli che saranno i processori facenti parte della nuova generazione, con i rispettivi dati tecnici:

Credits: Intel

Non abbiamo ancora un prezzo ufficiale, ma considerando che saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 20 ottobre 2022, l’attesa non dovrebbe essere esagerata. L’unica cosa da fare è rimanere sintonizzati insieme a noi di Tom’s Hardware e tenersi aggiornati su tutte le novità del caso!