Siete alla ricerca di un nuovo SSD che migliori notevolmente le prestazioni del vostro PC grazie a prestazioni eccezionali e una velocità di trasferimento dati incredibile? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il Crucial PS Plus da 1TB, oggi scontato del 46% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 81,74€ invece di 151,99€, risparmiando così ben 80,00€. Si tratta del prezzo più basso di sempre a cui è stato venduto questo ottimo SSD, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Il Crucial P5 Plus è stato progettato appositamente per i giocatori e i creativi che necessitano delle prestazioni elevate: l’interfaccia PCI-Express 4.0 è in grado di arrivare fino a 6.600 MB/s in lettura, ovvero quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Il vostro PC diventerà, quindi, molto più reattivo, leggendo i giochi in men che non si dica e gestendo qualsiasi programma senza rallentamenti.

Inoltre, il P5 Plus è uno dei pochi SSD a essere compatibili anche con PlayStation 5, aumentando così lo spazio di archiviazione della vostra console e permettendovi di installare più giochi senza doverli cancellare continuamente. Il dissipatore integrato manterrà poi sempre le temperature sotto controllo, evitando surriscaldamenti e permettendovi di giocare in completa tranquillità.

Infine, l’SSD vanta di funzionalità avanzate presenti solo in modelli estremamente all’avanguardia, tra cui la tecnologia NAND, la protezione termica adattativa, l’accelerazione dinamica della scrittura e persino la capacità crittografica. Insomma, i vostri file saranno sempre al sicuro, oltre che accessibili istantaneamente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!