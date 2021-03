CutiePi, tablet basato su Raspberry Pi, diventa più potente

Vi abbiamo già parlato di CutiePi lo scorso luglio, quando il progetto è stato lanciato su Kickstarter. Come affermato in precedenza, il tablet è basato su Raspberry Pi Compute Module 3 ma, con l’avvicinarsi delle prime spedizioni ai backer che hanno supportato il prodotto, la compagnia ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul sito, tramite il quale siamo venuti a conoscenza della progettazione di un nuovo modello equipaggiato con il più recente Raspberry Pi Compute Module 4.

Dal punto di vista estetico, il tablet CutiePi Compute Module 4 sembra quasi identico al suo predecessore. Infatti, la maggior parte delle modifiche sono stato apportate internamente, in modo da adattare al meglio il prodotto alla nuova scheda carrier per il Compute Module 4 Lite incluso, quest’ultimo dotato di 2GB di RAM e una CPU ARM quad-core da 1,5 GHz. Potrebbe sorgere spontanea la domanda: «Perché non possono semplicemente inserire un Compute Module 4 nelle vecchie unità?».

Il motivo principale è il cambio di form factor di Raspberry Pi Compute Module 4, ora non più SODIMM come in precedenza. Altre modifiche introdotte da CutiePi 2.0 riguardano l’integrazione di un microfono (che sostituisce il GPIO a sei pin), supporto alle reti wireless WiFi 2.4 e 5 GHz e Bluetooth 5/BLE.

Ciò che rimane lo stesso è il display LCD IPS multi-touch a 5 punti da 8” a risoluzione 1280×800 pixel. È sufficiente per l’uso in mobilità ma, nel caso volessimo usare CutiePi come un vero e proprio mini PC, è possibile collegare un monitor esterno tramite l’uscita video micro HDMI. CutiePi è dotato di una fotocamera posteriore da 5MP e di un giroscopio utilizzato per orientare lo schermo da verticale a orizzontale. Poiché si tratta di un tablet, CutiePi offre un’interfaccia utente personalizzata, oltre a una tipica installazione del sistema operativo Raspberry Pi.

Il prezzo per tutto questo? 199 dollari, che considerando la componentistica, non è davvero un cattivo affare. Questa volta CutiePi accetta le prenotazioni direttamente sul suo sito Web, mentre le spedizioni inizieranno il prossimo luglio.