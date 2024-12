CyberGhost: non solo VPN (-82%), ma anche servizi opzionali in offerta

CyberGhost, una delle migliori VPN, continua a distinguersi grazie a promozioni eccezionali che rendono la sicurezza online accessibile a tutti. Oltre a offrire uno sconto dell'82% sul servizio VPN principale, CyberGhost amplia la sua proposta con ulteriori servizi opzionali in offerta. Questa iniziativa consente agli utenti di personalizzare e potenziare la propria esperienza di navigazione in modo economico e sicuro.

CyberGhost VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

La VPN di CyberGhost è attualmente disponibile al prezzo imbattibile di soli 2,19€ al mese. Questo sconto, pari all'82%, la rende una delle soluzioni più convenienti sul mercato per garantire anonimato e sicurezza online. La VPN è ideale per proteggere la privacy, accedere a contenuti geo-limitati e migliorare l’esperienza di navigazione, il tutto con un'interfaccia semplice e intuitiva che si adatta sia ai principianti che agli utenti più esperti.

Tra i servizi opzionali in promozione spicca la CyberGhost Security Suite per Windows, che è disponibile a solo 1€ al mese, grazie a uno sconto del 78%. Questa suite aggiuntiva fornisce strumenti avanzati per proteggere il proprio sistema operativo da malware e altre minacce digitali, rendendola un complemento perfetto per la VPN. La combinazione di questi servizi assicura una protezione completa, soprattutto per chi utilizza dispositivi Windows.

Inoltre, CyberGhost offre la possibilità di ottenere un IP dedicato con un ulteriore sconto. Aggiungendo soli 2,50€ al mese, invece del prezzo originale di 5€, gli utenti possono beneficiare di un indirizzo IP unico, utile per accedere a servizi che richiedono un riconoscimento costante o per evitare blocchi di rete. Questa opzione è interessante per chi necessita di un livello extra di stabilità e personalizzazione nella propria esperienza online. CyberGhost, con queste offerte, dimostra di essere più di una semplice VPN, ma un partner affidabile per la sicurezza digitale.

