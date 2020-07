Cyberpunk 2077 non potrà essere giocato su Windows 8

Proprio così, l’atteso titolo Cyberpunk 2077 a quanto pare supporterà Windows 7, oltre ovviamente a Windows 10, ma non Windows 8. Il motivo? le API DirectX 12.

Apprendiamo la notizia dal portale PCGamesHardware, che a seguito di un’intervista tenuta con Marcin Gollent, Lead Graphics Programmer di CD Projekt RED, ha svelato due importanti novità riguardanti il loro prossimo titolo.

Oltre alla compatibilità garantita con Windows 7 e Windows 10, a seguito dell’intervista è stato rivelato che il gioco supporterà solo le recenti API DX12 di Microsoft. Marcin Gollent non si è però espresso per quanto riguarda le feature che in particolare verranno sfruttate delle API DX12, precisamente nella versione Ultimate. Proprio per questo rimane ancora un mistero se verranno utilizzate funzioni come Variable Rate Shading, Mesh Shaders o Sampler Feedback.

In ogni caso, per quel che concerne la compatibilità software dei sistemi operativi, Gollent ha chiarito che Windows 8 non sarà supportato, in quanto Cyberpunk 2077 non utilizzerà API DX11. Vi lasciamo le sue parole in merito:

“Grazie all’introduzione del supporto alle DX12 in Windows 7 SP1, avvenuto lo scorso anno, il gioco funzionerà anche su questo sistema operativo. Testiamo e continueremo a provare Cyberpunk 2077 su Windows 7 nel tentativo di risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere durante lo sviluppo. Sfortunatamente, Windows 8 non ha ricevuto la sua variante di librerie DX12”

Come abbiamo anticipato, non è stato confermato, ma le parole di Gollent lasciano intendere che Cyberpunk sfrutti anche le DX12 in versione Ultimate. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, il nuovo titolo di CD Projekt RED supporterà il Ray Tracing per ombre, riflessi, ambient occlusion e illuminazione diffusa.

Queste le parole del Lead Graphics Programmer di CD Projekt RED in merito alla questione:

“Per quanto riguarda DX12 Ultimate, Cyberpunk 2077 funzionerà perfettamente con tutte le GPU compatibili con DX12. Ciò che fa la serie di funzionalità “Ultimate” è consentirci di fare di più se ovviamente l’hardware lo consente. Abbiamo optato per DX12 per due motivi principali. Innanzitutto, è l’API standard per le piattaforme Xbox. Con il gioco in arrivo anche su Xbox One, naturalmente volevamo che fosse implementato il prima possibile. In secondo luogo, è il luogo di nascita del DirectX Raytracing e dato che avevamo in programma di investire molto presto in DXR, ciò ha reso la scelta delle DX12 piuttosto semplice”