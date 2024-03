Da Antec un nuovo case mid tower dall'ottimo rapporto qualità / prezzo, ecco NX416L

Antec ha annunciato il nuovo case NX416L, un mid tower caratterizzato da un design contemporaneo, che unisce funzionalità ed estetica, concentrandosi soprattutto sull’airflow come testimoniato dalle due ventole frontali.

Il case misura 471 x 210 x 486 mm e supporta schede madri ATX, offrendo ampio spazio per tutte le configurazioni. Permette di installare fino a tre ventole da 140mm sul frontale, tre ventole da 120mm o due da 140mm sulla paratia superiore, due ventole da 120mm sulla paratia laterale e una da 120mm su quella posteriore. Ottimo anche il supporto per i radiatori: fino a 360mm sopra e davanti, fino a 240mm sul lato e 120mm sul retro.

Con così tante possibilità di configurazione, il nuovo NX416L di Antec è perfetto per tantissime configurazioni diverse, sia di fascia media che di fascia alta. Lo chassis permette anche di installare due ventole sulla copertura dell’alimentatore, che è tra l’altro perfetta per nascondere i cavi e migliorare e facilitare il cable management.

La configurazione di raffreddamento cambia le dimensioni delle GPU installabili: senza ventole frontali si può arrivare fino a 415mm, misura che scende a 390mm nel caso in cui si installino ventole frontali e a 285mm nel caso in cui ci siano ventole sulla paratia laterale. Nel caso in cui vogliate installare un dissipatore ad aria, il case supporta sistemi alti fino a 165mm.

Il nuovo Antec NX416L è già disponibile in due colori, bianco e nero, a un prezzo di partenza di 89,69€.