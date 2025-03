Dai una svolta al tuo setup da gaming con questa tastiera compatta, oggi in SCONTO!

Vedi offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di una tastiera meccanica da gaming che unisca prestazioni elevate, design compatto e materiali premium, approfittate subito di questa promozione attiva durante la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. La Logitech G413 TKL SE è infatti disponibile su Amazon a soli 54,99€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo consigliato di 59,90€. Un'occasione perfetta per aggiornare il vostro setup con una tastiera robusta e altamente reattiva.

Logitech G413 TKL SE, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G413 TKL SE si distingue per la sua struttura tenkeyless, priva del tastierino numerico, pensata per ottimizzare lo spazio sulla scrivania e offrire maggiore libertà di movimento durante il gioco. Il telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato dona un aspetto elegante e minimalista, oltre a garantire una resistenza superiore nel tempo. L'illuminazione a LED bianchi sotto ogni tasto non solo migliora la visibilità in ambienti poco illuminati, ma aggiunge anche un tocco estetico raffinato.

Uno dei punti di forza di questa tastiera è l'utilizzo di switch meccanici tattili, che offrono un feedback preciso e una reattività perfetta per il gaming competitivo. I copritasti in PBT, tra i più resistenti del settore, assicurano una lunga durata contro l'usura quotidiana e il calore. Grazie alla tecnologia anti-ghosting e al rollover a 6 tasti, potrete premere più tasti contemporaneamente senza perdere nessun input, un vantaggio cruciale nelle sessioni di gioco più intense.

La compatibilità con Windows e macOS, unita alla presenza di 12 tasti funzione per il controllo multimediale tramite il tasto FN, rende questa tastiera estremamente versatile anche per l'uso quotidiano. Attualmente disponibile a un prezzo competitivo, la Logitech G413 TKL SE rappresenta un investimento intelligente per chi cerca una tastiera da gaming compatta e affidabile.