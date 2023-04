Al giorno d’oggi siamo costantemente online ed è quindi sempre più facile incappare in malware che possono rubare dati sensibili o, più in generale, mettere a repentaglio la nostra privacy. Una soluzione da adottare è rivolgersi a un password manager grazie al quale poter utilizzare chiavi di accesso complesse senza doversi preoccupare di dimenticarle o perderle. In particolare, vi consigliamo Dashlane, uno dei migliori sul mercato, che potrete ottenere fino al 22 aprile con uno sconto del 50%!

Dashlane ha infatti messo a disposizione il coupon “APRIL“, che permetterà a tutti i nuovi abbonati di pagare a metà prezzo il piano Premium. Potrete, dunque, spendere solamente 2,75€ al mese anziché di 5,49€ se opterete per l’abbonamento attuale, ottenendo così tutti i benefici del password manager.

Grazie a Dashlane potrete navigare con la massima sicurezza, dato che tutti i vostri dati di login verranno salvati, consentendovi poi di accedere rapidamente alle pagine web che visitate più spesso. Inoltre, il servizio sfrutta una rete virtuale privata incredibilmente all’avanguardia, la quale vi garantirà la protezione totale da virus e malware.

Sarete, dunque, avvisati prontamente qualora un vostro dato sensibile come una password o il numero di una carta di credito dovessero finire in luoghi non sicuri. Inoltre, Dashlane vi aiuterà anche a creare password complesse ed efficaci, salvandole poi nel server e proteggendo così tutti i vostri account.

Insomma, Dashlane rappresenta un alleato perfetto durante la navigazione che vi consentirà la massima tranquillità e sicurezza, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina dedicata alla promozione. Il nostro consiglio è quello di approfittare dell’offerta il prima possibile, dato che durerà pochi giorni!

NB: Vi ricordiamo di utilizzare il coupon “APRIL” per ottenere il 50% di sconto sul piano Premium prima di procedere al pagamento

