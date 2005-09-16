Anticipando l'attesa globale per il nuovo sistema per videogiochi ed entertainment, Microsoft annuncia che Xbox 360 arriverà sugli scaffali dei negozi martedì 22 novembre in Nord America, venerdì 2 dicembre in Europa e sabato 10 dicembre in Giappone.
In considerazione della previsione di un'ingente domanda in ogni parte del mondo, Microsoft ha reso noto che la produzione di Xbox 360 è già a pieno regime presso gli impianti di Osaka, Oxford e Orlando che stanno fabbricando milioni di console destinate agli appassionati.
" Nella prossima stagione natalizia, europei, giapponesi e nordamericani avranno finalmente la possibilità di sperimentare una grafica eccezionale ad alta definizione, una giocabilità online senza precedenti e altre straordinarie funzionalità di digital entertainment offerte dalla console Xbox 360 ", ha dichiarato Robbie Bach, Chief Xbox Officer di Microsoft. " Le più famose case sviluppatrici di tutto il mondo stanno completando i propri titoli per Xbox 360. Dal momento del lancio e per tutta la stagione natalizia offriremo un ampio portafoglio di titoli dedicato a giocatori di ogni genere e area geografica e, con oltre 200 giochi attualmente in fase di sviluppo, è già previsto un costante arricchimento del catalogo ".
Nuovi titoli e serie di successo come "Dead or Alive 4", "Ridge Racer 6", "NINETY-NINE NIGHTS", "Dead Rising" e "FINAL FANTASY XI", in uscita su Xbox 360 nei prossimi mesi, promettono di affascinare e catturare la fantasia degli appassionati. Grazie al supporto di video ad alta definizione con anti-aliasing e suono surround Dolby 5.1, tutti i giochi Xbox 360 offriranno un'esperienza cinematografica di massimo coinvolgimento e attrazione.
Tokyo Game Show sarà l'occasione per provare dal vivo per la prima volta la potenza di Xbox 360 attraverso i numerosi titoli disponibili:
- (eM)-eNCHANT-arM (FromSoftware Inc.)
- Bomberman - Act Zero (Hudson Soft Co. Ltd.)
- Call of Duty 2 (Activision Inc.)
- CHROMEHOUNDS (Sega)
- Dead Rising (Capcom)
- Dynasty Warriors 5 Special (Koei Co. Ltd.)
- Everyparty (Microsoft Game Studios)
- Far East of Eden âÂ?Â? Ziria (Hudson Soft)
- FINAL FANTASY XI (Square Enix Co. Ltd.)
- Frame City Killer (Namco)
- Gears of War (Microsoft Game Studios)
- Kameo: Elements of Power (Microsoft Game Studios)
- Mobile Suit Gundam (titolo provvisorio) (Bandai Co. Ltd.)
- Need for Speed Most Wanted (Electronic Arts)
- NINETY-NINE NIGHTS (Microsoft Game Studios)
- The Outfit (THQ)
- Project Gotham Racing 3 (Microsoft Game Studios)
- Resident Evil 5 (Capcom)
- Ridge Racer 6 (Namco)
- Rumble Roses XX (titolo provvisorio) (Konami)
- Shutoku Battle (titolo provvisorio) (Genki Co. Ltd.)
- Sonic the Hedgehog (Sega)
- Saint's Row (THQ)
- Test Drive Unlimited (Atari Inc.)
- Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter (Ubisoft Entertainment)
- World Air Force (titolo provvisorio) (Taito Corp.)
- Wrestle Kingdom (Yuke's Co. Ltd.)